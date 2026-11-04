"Я расстроен": Ахметов сделал откровенное заявление после поражения Шахтера

Ахметов в комментарии пресс-службе Шахтера отметил, что огорчен поражением команды. Однако президент "горняков" отметил прогресс коллектива.

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Ахметов оценил игру Шахтера против Спортинга

"Во-первых, я расстроен, и думаю, мы все расстроены. Команда играла очень хорошо. Команда прогрессирует, на мой взгляд, с каждой игрой. В матче с Интером тоже проиграли 0:1, хотя команда играла очень хорошо. И сейчас 0:1. Они забили, мы не забили, но у нас тоже были моменты", – сказал он.

По мнению Ахметова, который присутствовал на игре, Шахтер провел хороший матч.

О чем я говорил до начала этого турнира: Шахтер будет набирать форму с каждым матчем. Думаю, все это видели– добавил бизнесмен.

Владелец донецкого клуба отметил и работу главного тренера команды Арды Турана, который в конце матча с помощью замен в атаке пытался добиться положительного результата.

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"Можно сказать, что Арда Туран – молодец, смелый, интеллектуальный тренер, который не хочет проигрывать и бросает весь наш атакующий потенциал на то, чтобы спасти игру и забить гол. И в принципе мы были близки к этому. К сожалению, немного удачи нам сегодня не хватило", – заявил Ахметов.

Результаты Шахтера в Лиге чемпионов

В новом розыгрыше Лиги чемпионов на этапе лиги Шахтер провел 4 матча, в которых набрал 4 очка. Помимо поражений от Спортинга и Интера, "горняки" победили АЕК и сыграли вничью с ПСВ.

В промежуточной турнирной таблице Лиги чемпионов донецкий клуб занимает 20-е место, которое является проходным в плей-офф. Однако поражение от Спортинга ухудшило ситуацию для команды Турана.

В следующем матче в рамках турнира Шахтер сыграет против Фенербахче. Также соперниками донецких футболистов станут Слован, Лейпциг и Реал.