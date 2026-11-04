"Я засмучений": Ахметов зробив відверту заяву після поразки Шахтаря

Ахметов у коментарі пресслужбі Шахтаря зазначив, що засмучений поразкою команди. Проте президент "гірників" відзначив прогрес колективу.

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Ахметов оцінив гру Шахтаря проти Спортінга

"По-перше, я засмучений, і гадаю, ми всі засмучені. Команда грала дуже добре. Команда прогресує, на мій погляд, з кожною грою. У матчі з Інтером теж програли 0:1, хоча команда грала дуже добре. І зараз 0:1. Вони забили, ми не забили, але в нас теж були моменти", – сказав він.

На думку Ахметова, який був присутній на грі, Шахтар провів хороший матч.

Про що я говорив до початку цього турніру: Шахтар набиратиме форму з кожним матчем. Я гадаю, усі це бачили– додав бізнесмен.

Власник донецького клубу відзначив і роботу наставника команди Арди Турана, який наприкінці матчу замінами в атаці намагався здобути позитивний результат.

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"Можна сказати, що Арда Туран – молодець, сміливий інтелектуальний тренер, який не хоче програвати і кидає весь наш атакувальний потенціал для того, щоб врятувати гру та забити гол. І в принципі ми були до цього близькі. На жаль, трохи удачі нам сьогодні не вистачило", – заявив Ахметов.

Результати Шахтаря у Лізі чемпіонів

У новому розіграші Ліги чемпіонів на етапі ліги Шахтар відіграв 4 матчі, в яких набрав 4 очки. Окрім поразок від Спортінга та Інтера, "гірники" перемогли АЕК і зіграли внічию з ПСВ.

У проміжній турнірній таблиці Ліги чемпіонів донецький клуб посідає 20-ту сходинку, яка є прохідною у плей-оф. Однак поразка проти Спортінга погіршила ситуацію для команди Турана.

У наступній грі в межах турніру Шахтар зіграє проти Фенербахче. Також суперниками донеччан будуть Слован, Лейпциг і Реал.