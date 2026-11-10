"Угроза – 99%": Украину готовятся исключить из элиты мирового хоккея, чтобы вернуть Россию

Участие украинской сборной, которой впервые за два десятилетия предстояло сыграть среди сильнейших команд планеты, оказалось под вопросом. О реальной угрозе для нашей команды рассказал спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко, передает "РБК-Украина".

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Россию могут вернуть на чемпионат мира за счет Украины

По словам менеджера, после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в IIHF рассматривают возможность реинтеграции россиян в элитный дивизион. При этом украинская сборная может стать той командой, которую лишат места на чемпионате мира-2027.

Кириченко подчеркнул, что международная федерация уже продемонстрировала готовность принимать подобные решения.

В частности, ранее IIHF понизила в классе сборную Норвегии на молодежном чемпионате мира, освободив место для российской команды.

Угроза лишения Украины места на ЧМ-2027 – абсолютная. На уровне 99%. Мы же видим, как поступили со сборной Норвегии? Они выгнали команду с самым низким рейтингом из элитного дивизиона– заявил представитель ФХУ.

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Почему Украина может лишиться исторической путевки

По словам Кириченко, украинская сторона уже обращала внимание IIHF на опасность повторения норвежского сценария. В Федерации хоккея Украины считают, что международная организация может применить аналогичный механизм и в отношении нашей сборной.

Основанием для такого решения может стать пункт регламента, согласно которому после снятия санкций российские команды должны вернуться в элиту.

При этом место может потерять сборная, поднявшаяся со второго места дивизиона IA. Именно такой командой стала Украина, завоевавшая право выступать среди сильнейших сборных мира.

Ранее представители ряда европейских стран заявили, что будут бойкотировать чемпионат мира, если туда допустят россиян. Президент страны-агрессора Владимир Путин назвал такие действия нарушением права.