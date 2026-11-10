"Загроза – 99%": Україну готуються викинути з еліти світового хокею, щоб повернути Росію

Участь української збірної, яка вперше за два десятиліття мала зіграти серед найсильніших команд планети, опинилася під питанням. Про реальну загрозу для нашої команди розповів спортивний директор Федерації хокею України Юрій Кириченко, передає "РБК-Україна".

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Росію можуть повернути на чемпіонат світу коштом України

За словами менеджера, після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні в IIHF розглядають можливість реінтеграції росіян до елітного дивізіону. Причому українська збірна може стати тією командою, яку позбавлять місця на чемпіонаті світу-2027.

Кириченко наголосив, що міжнародна федерація вже продемонструвала готовність ухвалювати подібні рішення.

Зокрема, раніше IIHF понизила в класі збірну Норвегії на молодіжному чемпіонаті світу, звільнивши місце для російської команди.

Загроза позбавлення України місця на ЧС-2027 – абсолютна. На рівні 99%. Ми ж бачимо, як вчинили зі збірною Норвегії? Вони викинули команду з найнижчим рейтингом з елітного дивізіону– заявив представник ФХУ.

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Чому Україна може втратити історичну путівку

За словами Кириченка, українська сторона вже звертала увагу IIHF на небезпеку повторення норвезького сценарію. У Федерації хокею України вважають, що міжнародна організація може застосувати аналогічний механізм і щодо нашої збірної.

Підставою для такого рішення може стати пункт регламенту, згідно з яким після зняття санкцій російські команди повинні повернутися до еліти.

При цьому місце може втратити збірна, яка піднялася з другого місця дивізіону IA. Саме такою командою стала Україна, яка здобула право виступати серед найсильніших збірних світу.

Раніше представники низки європейських країн заявили, що бойкотуватимуть чемпіонат світу, якщо туди допустять росіян. Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав такі дії порушенням права.