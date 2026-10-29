Известный тренер неожиданно вернулся на работу в Шахтер

Ван Леувен продолжит свою работу в Украине. Об этом сообщил официальный сайт донецкого Шахтера.

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Что известно о назначении ван Леувена в "Шахтер"

Для 57-летнего специалиста приход в украинский клуб стал уже третьим в карьере.

Контракт с нидерландским специалистом рассчитан на 3 года. К исполнению обязанностей ван Леувен приступит в ноябре. Напомним, ван Леувен уже был координатором и руководителем Академии "горняков" в 2006–2013 годах. В то время футбольная школа донецкого клуба вышла на новый уровень и стала ведущей в украинском футболе– говорится в сообщении.

Отметим, что ван Леувен также был главным тренером "горняков" в период с июня по октябрь 2023 года. Всего во главе донецкого клуба он провел 12 матчей, в которых его команда одержала 7 побед.

Что происходит в карьере ван Леувена

Тренер недавно покинул криворожский Кривбасс, где провел последние 16 месяцев. Под его руководством команда заняла 7-е место в сезоне 2025/26.

Известно, что ранее ван Леувен мог оказаться в Динамо, потому что владелец киевского клуба рассматривал его кандидатуру на должность главного тренера.