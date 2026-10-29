Відомий тренер несподівано повернувся працювати у Шахтар

Ван Леувен продовжить свою роботу в Україні. Про це повідомив офіційний сайт донецького Шахтаря.

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Що відомо про призначення ван Леувена у Шахтар

Для 57-річного фахівця прихід в український клуб став уже третім у кар’єрі.

Контракт з нідерландським фахівцем розрахований на 3 роки. До виконання обов’язків ван Леувен приступить у листопаді. Нагадаємо, ван Леувен уже був координатором та керівником Академії "гірників" у 2006-2013 роках. У ті часи футбольна школа донецького клубу вийшла на новий рівень і стала провідною в українському футболі– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ван Леувен також був головним тренером "гірників" у період з червня до жовтня 2023 року. Загалом на чолі донецького клубу він провів 12 матчів, у яких його колектив здобув 7 перемог.

Що відбувається у кар’єрі ван Леувена

Тренер нещодавно покинув криворізький Кривбас, де провів минулі 16 місяців. Під його керівництвом команда посіла 7-е місце у сезоні 2025/26.

Відомо, що раніше ван Леувен міг опинитися у Динамо, адже власник київського клубу розглядав його кандидатуру на посаду головного тренера.