А сколько забил Траоре?, – известный тренер назвал проблемное место Шахтера

О нем в эксклюзивном интервью на 24 Канале рассказал известный тренер и бывший вратарь Шахтера Юрий Вирт. В частности, он объяснил, как это сказывается на игре "горняков".

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На какую проблемную зону в игре Шахтера указал Вирт

Одним из самых проблемных мест в игре Шахтера являются центральные нападающие. В частности, Кауан Элиас, которого Арда Туран ставит в стартовый состав во всех важных матчах, за весь 2026 год забил всего 3 гола в ворота Кудривки.

Юрий Вирт же указал на то, что не забивает не только Элиас. В частности, ни одного гола в этом сезоне не забил другой нападающий "оранжево-черных" Траоре. Также не впечатляет результативностью Лука Мейреллиш.

Проблема с нападающими есть. Действительно, после того хет-трика Элиас вообще не результативен. Другие форварды тоже не впечатляют. Однако мы не знаем, кто как показывает себя на тренировках. У каждого футболиста могут быть моменты, когда на поле не все получается– отметил тренер.

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По его словам, футболисту нужно через работу, через тренировки забить гол и снова обрести уверенность. Тогда и пойдет. Тем более что в квалификации этих футболистов сомнений нет.

Да, такой период есть. Однако команда создает моменты, у нее есть моменты. Просто реализация подводит– подчеркнул Вирт.

Он надеется, что невезение наконец-то пройдет в матче со Спортингом. И в этом матче нападающие забьют и принесут победу "горнякам".

Как Шахтер выступает в Лиге чемпионов

После 3 туров Лиги чемпионов Шахтер занимает 17-е место в турнирной таблице. В первом туре "горняки" сыграли вничью с ПСВ на выезде со счетом 1:1. Затем в домашнем матче против греческого АЕКа одержали победу со счетом 3:1. Стоит отметить, что ни в одном из этих противостояний ни один из нападающих Шахтера не отличился.

В 3-м туре "оранжево-черные" на выезде проиграли Интеру. В 4-м туре Шахтер принимает Спортинг. Этот матч состоится 3 ноября в 19:45 по киевскому времени.