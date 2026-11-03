А скільки забив Траоре? – відомий тренер назвав проблемне місце Шахтаря

Про нього в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів відомий тренер і колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт. Зокрема, він пояснив, як це позначається на грі "гірників".

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На яке проблемне місце в грі Шахтаря вказав Вірт

Одним із найбільш проблемних місць у грі Шахтаря є центрфорварди. Зокрема, Кауан Еліас, якого Арда Туран використовує як основного в усіх провідних матчах, за весь 2026 рік забив тільки 3 голи у ворота Кудрівки.

Юрій Вірт же вказав на те, що не забиває не тільки Еліас. Зокрема, жодного голу в цьому сезоні не забив інший нападник помаранчево-чорних Траоре. Також не вражає результативністю Лука Мейрелліш.

Проблема з нападниками є. Дійсно, після того хеттрику Еліас узагалі не результативний. Інші форварди теж не вражають. Однак ми не знаємо, хто як показує себе на тренуваннях. У кожного футболіста можуть бути моменти, коли не все вдається на полі– зазначив тренер.

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За його словами, футболісту треба через роботу, через тренування забити гол і знову відчути впевненість. Тоді воно й піде. Тим паче, що у кваліфікації цих футболістів сумнівів немає.

Так, такий період є. Однак команда створює, вона має моменти. Просто реалізація підводить– наголосив Вірт.

Він сподівається, що нефарт урешті мине в поєдинку зі Спортінгом. І в цьому матчі форварди заб'ють і принесуть перемогу "гірникам".

Як Шахтар виступає в Лізі чемпіонів

Після 3 турів Ліги чемпіонів Шахтар іде на 17 позиції в турнірній таблиці. У першому турі "гірники" зіграли внічию з ПСВ на виїзді з рахунком 1:1. Потому в домашньому поєдинку проти грецького АЕКа здобули перемогу з рахунком 3:1. Варто зазначити, що в жодному з цих протистоянь ніхто з форвардів Шахтаря не відзначився.

У 3 турі "помаранчево-чорні" на виїзді програли Інтеру. У 4 турі Шахтар приймає Спортінг. Ця гра відбудеться 3 листопада о 19:45 за київським часом.