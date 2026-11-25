Вдвоем они посетили лицей имени Лайоша Кошута, где вместе с детьми сыграли в волейбол. Интересно, что президент и глава правительства оказались по разные стороны сетки, пишет 24 Канал.

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Зеленский против Мадяра в волейболе

Несмотря на то, что политики были в костюмах, они продемонстрировали неплохую технику ударов по мячу. И Зеленский, и Мадьяр пытались участвовать в комбинациях, поэтому спарринг получился действительно зрелищным.

Зеленский играет с Мадяром в волейбол: смотрите видео

Ранее об увлечении Президента Украины именно этим видом спорта не было известно. Владимир Зеленский публично играл в футбол и занимался в тренажерном зале.

После игры оба лидера поблагодарили детей за возможность присоединиться к их занятию и вежливо, в духе фейр-плей, пожали друг другу руки.

Накануне украинский олимпиец Владислав Гераскевич рассказал о том, как прошла его встреча с президентом Зеленским по поводу ситуации в мировом спорте и противодействия россиянам.