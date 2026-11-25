Володимир Зеленський і Петер Мадяр / Фото пресслужби Мадяра
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вперше зустрілися на території нашої держави. Під час візиту до Берегова лідери знайшли час на спільне заняття спортом.
Удвох вони завітали у ліцей імені Лайоша Кошута, де разом з дітьми зіграли у волейбол. Цікаво, що президент та очільник уряду опинилися по різні сторони сітки, пише 24 Канал.
Зеленський проти Мадяра у волейболі
Попри те, що політики були у костюмах, вони продемонстрували неабияку техніку ударів по м'ячу. І Зеленський, і Мадяр намагалися брати участь у комбінаціях, тож спаринг вийшов справді видовищним.
Зеленський грає з Мадяром у волейбол: дивіться відео
Раніше про захоплення Президента України саме цим видом спорту не було відомо. Володимир Зеленський публічно грав у футбол і займався у тренажерній залі.
Після гри обидва лідери подякували дітям за можливість долучитися до їхнього заняття і чемно у дусі фейр-плей потиснули один одному руки.
Напередодні український олімпієць Владислав Гераскевич розповів про те, як пройшла його зустріч із Президентом Зеленським щодо ситуації у світовому спорті та протидії росіянам.
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