Телеведущий Виталий Волочай в эксклюзивном комментарии для 24 Канала высказал свою позицию по поводу слов Мудрика. Он предположил, что у футболиста после этого могут возникнуть новые проблемы с Всемирным антидопинговым агентством.

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Мудрик создал себе новые проблемы, связанные с допингом

Может ли WADA отреагировать на интервью Мудрика?

Михаил Мудрик пошел на сделку со следствием, признав свою вину. За это ему сократили срок, поскольку он предоставил все документы. И теперь у него есть возможность играть.

А сейчас Михаил дает это обширное интервью и говорит что? Что он не виновен… Я не юрист, но с точки зрения юриспруденции он подтверждает, что то, что он предоставил WADA, – неправда.

То есть он сказал WADA, что виновен, а сейчас в интервью заявил, что невиновен. А WADA не хочет сейчас поднять это дело и пересмотреть его?

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Претензия Мудрика к УАФ по поводу премиальных – "штанга"

Как относиться к словам Мудрика о уменьшении премиальных в сборной Украины?

Конечно, при Павелко все было классно, конечно, отели были прекрасные, "бабла" было – "куры не клюют". А сейчас все плохо, потому что денег нет. Финансовая отчетность УАФ – это открытая история. Я больше всего "люблю" людей, которые кричат, что УАФ ворует деньги из бюджета.

Можете посмотреть, сколько Украинская ассоциация футбола получает из госбюджета денег и куда они тратятся. На самом деле федерация плавания Украины получает вдвое больше, чем УАФ из бюджета. И эти деньги тратятся преимущественно на сборные U-15, U-16, детские, женские сборные и на то, чтобы отправить женскую футзальную команду на детские Олимпийские игры в Дакар. И эта отчетность абсолютно открыта.

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Так, очевидно, что УАФ сейчас не имеет столько денег, чтобы тратить, потому что Украинская ассоциация футбола не зарабатывает. В частности, потому что сборная не получила за выход на чемпионат мира 2026 года очень много денег. И поэтому сборная Украины вынуждена сейчас жить в тех реалиях, которые сейчас существуют в украинском футболе.

У них есть довольно неплохие спонсоры – букмекер, криптопартнер и так далее, которые покрывают часть расходов. И опять же, вся эта отчетность абсолютно открыта и доступна. Поэтому что стало чуть хуже – ну, извините! Не все мы сейчас живем в роскоши.

И все наши сборные сейчас живут не так, как жили раньше. И к этому нужно привыкать абсолютно всем. Поэтому эта претензия от Мудрика – прямо в "штангу".

Что именно сказал Мудрик в своем интервью

В интервью Дмитрию Гордону Михаил Мудрик обвинил УАФ и сборную Украины, что в его организме обнаружили допинг. Он сказал, что в национальной команде есть нутрициолог, который каждому футболисту дает стаканчик с таблетками, которые тот должен выпить.

Кроме того, футболист "наехал" на президента УАФ Андрея Шевченко из-за денег. По его словам, игроки сборной получают меньшие премии, чем им обещают, а сам Шевченко объясняет это налогами.