Телеведучий Віталій Волочай у ексклюзивному коментарі для 24 Каналу висловив свою позицію щодо слів Мудрика. Він припустив, що у футболіста можуть після цього виникнути нові проблеми з Всесвітнім антидопінговим агентсвом.

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Мудрик створив собі нові проблеми щодо допінгу

Чи може на інтерв'ю Мудрика відреагувати WADA?

Михайло Мудрик пішов на угоду зі слідством, коли визнав свою вину. За це йому скоротили тремін, бо він надав усі документи. І тепер має можливість грати.

Зараз же Михайло виходить у це широке інтерв’ю і каже що? Що він не винен… Я не юрист, але з точки зору юриспруденції, він підтверджує, що те, що він надав WADA – це неправда.

Тобто він WADA сказав, що він винен, а зараз в інтерв’ю він сказав, що він не винен. А WADA не хоче зараз цю справу підняти і переглянути?

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Претензія Мудрика до УАФ щодо преміальних – "штанга"

Як ставитись до слів Мудрика щодо зменшення преміальних у збірній України?

Звичайно при Павелку було все класно, звичайно, готелі були прекрасні, "бабла" було – "кури не клюють". А зараз все погано, тому що грошей немає. Фінансова звітність УАФ – це відкрита історія. Я найбільше "люблю" людей, які кричать, що УАФ краде гроші з бюджету.

Можете подивитися, скільки Українська асоціація футболу отримує з держбюджету грошей, і куди вони витрачаються. Насправді федерація плавання України отримує вдвічі більше, ніж УАФ з бюджету. І ці гроші витрачаються переважно на збірні U-15, U-16, дитячі, жіночі збірні і на те, щоб відправити жіночу футзальну команду на дитячі Олімпійські ігри в Дакар. І ця звітність абсолютно відкрита.

Так, очевидно, що УАФ не має зараз стільки грошей, щоб витрачати, бо Українська асоціація футболу не заробляє. Зокрема, бо не отримала збірна за вихід на чемпіонат світу 2026 дуже багато грошей. І тому збірна України змушена зараз жити в тих реаліях, які зараз є в українському футболі.

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У них є спонсори досить непогані – букмекер, криптопартнер і так далі, які закривають деякі витрати. І знову ж таки вся ця звітність абсолютно відкрита і доступна. Тому те, що стало гірше трошки – ну вибачте! Не всі ми зараз з кайфом зараз живемо.

І всі наші збірні зараз живуть не так, як жили раніше. І до цього треба звикати абсолютно всім. Тому ця претензія від Мудрика – прям в "штангу".

Що саме наговорив Мудрик у своєму інтерв'ю

В інтерв'ю Дмитру Гордону Михайло Мудрик звинуватив УАФ і збірну України в тому, що в його організмі виявили допінг. Він сказав, що в національній команді є нутриціолог, який кожному футболісту дає стаканчик із таблетками, котрі той має випити.

Крім того, футболіст "наїхав" на президента УАФ Андрія Шевченка через гроші. За його словами, збірники отримують менші премії, ніж їм обіцяють, а сам Шевченко пояснює це податками.