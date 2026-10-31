"Не осознал, что произошло": Кейн сравнил себя с Месси и Роналду после получения "Золотого мяча"

Кейн отметил, что значимость этой престижной награды можно понять, во время присутствия там больших футболистов. Слова 33-летнего нападающего приводит аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X.

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Что сказал Кейн о "Золотом мяче"

Футболист отметил, что пока прошло слишком мало времени, чтобы должным образом осознать произошедшее.

Думаю, я еще не до конца осознал, что со мной произошло. Я до сих пор пытаюсь это осмыслить. Честно говоря, очень сложно в полной мере оценить значение такой важной награды, особенно когда ты еще продолжаешь карьеру футболиста– отметил Кейн.

Футболист Баварии отметил, что понять значимость собственного достижения ему помогает присутствие на подобных церемониях спортсменов, которые на двоих выиграли 13 "Золотых мячей".

"Именно на таких мероприятиях, когда видишь Криштиану Роналду, Месси и всех больших легенд прошлого, начинаешь понимать, что это на самом деле означает", – добавил Кейн.

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Отметим, что ни португалец, ни аргентинец 26 октября в Лондоне не присутствовали, но пересекались с Кейном на подобных торжествах в предыдущие годы.

Что известно о "Золотом мяче-2026"

Гарри Кейн стал первым за 45 лет футболистом Баварии, которому удалось выиграть "Золотой мяч". В прошлый раз подобным достижением отличился Карл-Хайнц Румменигге, который в 1981 году во второй раз в карьере выиграл этот приз.

Напомним, Кейн в 2026 году выиграл не только "Золотой мяч", но и трофей Герда Мюллера. Это произошло после сезона с 73 голами, домашнего дубля Баварии и бронзы ЧМ-2026 с Англией.

Известно, как распределились выступления украинского представителя.