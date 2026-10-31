"Не усвідомив, що сталося": Кейн порівняв себе з Мессі та Роналду після виграшу "Золотого м’яча"

Кейн зазначив, що значимість престижної нагороди можна зрозуміти, під час присутності там великих футболістів. Слова 33-річного форварда наводить акаунт Bayern & Germany у соцмережі Х.

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Що сказав Кейн про "Золотий м’яч"

Футболіст зауважив, що наразі пройшло досить мало часу, аби належним чином обробити інформацію.

Думаю, я ще не до кінця усвідомив, що зі мною сталося. Я досі намагаюся це осмислити. Відверто кажучи, дуже складно повною мірою оцінити значення такої важливої нагороди, особливо коли ти ще продовжуєш кар’єру футболіста– зазначив Кейн.

Футболіст Баварії зауважив, що зрозуміти вагу власного досягнення йому допомагає присутність на подібних церемоніях спортсменів, які виграли 13 "Золотих м’ячів" на двох.

"Саме на таких заходах, коли бачиш Кріштіану Роналду, Мессі та всіх великих легенд минулого, починаєш розуміти, що це насправді означає", – додав Кейн.

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Зауважимо, зо ні португалець, ні аргентинець 26 жовтня у Лондоні присутніми не були, але перетинались з Кейном на подібних урочистостях під час минулих років.

Що відомо про "Золотий м’яч-2026"

Гаррі Кейн став першим за 45 років футболістом Баварії, якому вдалось виграти "Золотий м'яч". Минулого разу відповідною звитягою відзначився Карл-Гайнц Румменігге, який у 1981-му вдруге у кар'єрі виграв цей приз.

Нагадаємо, Кейн у 2026-му виграв не лише "Золотий м'яч", а й трофей Герда Мюллера. Сталося це після сезону з 73 голами, домашнім дублем Баварії та бронзою ЧС-2026 з Англією.

Відомо, як розподілилися голоси українського представника.