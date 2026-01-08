Укр Рус
8 січня, 15:27
У застосунку Резерв+ з'явилися нові сповіщення: про що будуть інформувати користувачів

Юлія Харченко
Основні тези
  • У застосунку Резерв+ з'явилися нові сповіщення.
  • Користувачі можуть увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки поштою, яке має інформативний характер і не є врученням повістки.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В Україні працює застосунок Резерв+, який після оновлення може надсилати сповіщення про важливу інформацію для військовозобов'язаного.

Для військовозобов'язаних доступно ряд сповіщень від застосунку. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Які сповіщення можуть отримати користувачі?

У пресслужбі Міністерства оборони повідомили про запуск нових сервісів сповіщень у застосунку. Зокрема, Резерв+ уже надсилає push-повідомлення про:

  • подання та зняття з розшуку,
  • порушення правил військового обліку і штрафи,
  • оновлення Резерв ID,
  • зміну або отримання даних,
  • надання відстрочки чи бронювання,
  • отримання електронного направлення на ВЛК.

Крім того, користувачі можуть увімкнути окреме сповіщення про надсилання паперової повістки поштою від ТЦК та СП. У Міноборони пояснили, що така функція має інформативний характер і допоможе завчасно дізнатися про відправлення рекомендованого листа через Укрпошту.

У відомстві наголосили, що сповіщення в Резерв+ не є повісткою і не вважається її врученням. Функція є добровільною – користувач може самостійно вмикати або вимикати її в налаштуваннях застосунку. У повідомленні вказуються дата та час, коли необхідно з'явитися до ТЦК та СП. Також у Міноборони зазначили, що порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, оформлюються в паперовому вигляді та доставляються поштою.

Що відомо про оновлення застосунку Резерв+?

  • У застосунку Резерв+ можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Штраф становить 8 500 гривень, а у випадку невчасної оплати може зрости до 34 000 гривень.

  • В Україні основною формою військово-облікових документів стає електронна, але паперові документи залишаються дійсними. Нові електронні документи можна отримати через застосунок Резерв+, портал Дія або в ТЦК, де їх роздрукують з реєстру.

  • Міноборони України оновило застосунок Резерв+, додавши автоматичне відображення фото користувача в електронному документі Резерв ID. Фото доступне лише для користувачів із біометричним паспортом, і може завантажуватися довше через підвищене навантаження.