Пів мільйона зарплати – достатньо, – Юрчишин сказав, як побороти хабарництво серед суддів

Інцидент з головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим, який взяв хабар у розмірі майже три мільйони доларів, викликав резонанс у суспільства. Судді в Україні отримують високу заробітну плату, проте однаково не можуть втриматись перед спокусами й беруть хабарі.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він додав, що висока зарплата недостатній запобіжник, аби не було корупції.

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Невідворотність покарання

Для того, щоб судді в Україні не брали хабарів треба запровадити невідворотність покарання. Зарплатня у пів мільйона в місяць – достатня.

Всеволод Князєв – ексголова Верховного Суду. 15 травня 2023 року САП і НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а Князєва – на отриманні хабаря в розмірі близько три мільйони доларів. Гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

За словами народного депутата, державна зарплата ніколи не зможе конкурувати з "неофіційними зарплатами", які платять олігархи.

"На будь-які пів мільйона завжди знайдуться три мільйони доларів", – сказав Юрчишин.

Проте, якщо буде невідворотність покарання – усе зміниться.

Чи достатня зарплата? Більш ніж. Чи достатній це запобіжник, аби не було корупції? Ні, бо немає покарання. Тому у нас має бути невідворотність покарання,

– зазначив народний депутат від партії "Голос".

Він відзначив ефективну роботу НАБУ та САП, а також реакцію суспільство, яке не замовчує проблему.

"Буде невідворотність покарання – не буде корупції в українському суді", – підсумував Юрчишин.

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Удар по довірі до суддів

У процесі підбору суддів Верховного Суду не було незалежних експертів. Була громадська рада доброчесності, але лише з дорадчими функціями.

Ми розігнали попередній склад ВКС якраз за те, що вони не дослухалися до висновків незалежних експертів,

– розповів народний депутат.

Конкурс з незалежними експертами та їхнім вирішальним голосом, як зараз пропонує Венеційська комісія щодо Конституційного Суду працює.

Юрчишин переконаний, що спокуса відійти від правил буде до тих пір, поки поруч не стоятиме закон з серйозною палицею.

Сама справа щодо корупціонера Князєва, навіть без вироку, завдала шаленого удару по довірі до судової гілки влади.

"Систему характеризує не помилка, а реакція на неї. Поки що система судової влади реагує адекватно, зараз хід за Вищою радою правосуддя – чекаємо", – наголосив Юрчишин.

Справа ексголови Верховного Суду Князєва: коротко