Полмиллиона зарплаты – достаточно, – Юрчишин сказал, как побороть взяточничество среди судей

Инцидент с председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым, который взял взятку в размере почти трех миллионов долларов, вызвал резонанс у общества. Судьи в Украине получают высокую заработную плату, однако все равно не могут удержаться перед искушениями и берут взятки.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Он добавил, что высокая зарплата недостаточный предохранитель, чтобы не было коррупции.

Читайте также Армия дронов или танки: что можно было бы купить военным на 3 миллиона долларов взятки Князеву

Неотвратимость наказания

Для того чтобы судьи в Украине не брали взяток, нужно ввести неотвратимость наказания. Зарплата в полмиллиона в месяц – достаточная.

Всеволод Князев – экс-председатель Верховного Суда. 15 мая 2023 года САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а Князева – на получении взятки в размере около трех миллионов долларов. Деньги Князев получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

По словам народного депутата, государственная зарплата никогда не сможет конкурировать с "неофициальными зарплатами", которые платят олигархи.

"На любые полмиллиона всегда найдутся три миллиона долларов", – сказал Юрчишин.

Однако если будет неотвратимость наказания – все изменится.

Достаточная ли зарплата? Более чем. Достаточен ли это предохранитель, чтобы не было коррупции? Нет, потому что нет наказания. Поэтому у нас должна быть неотвратимость наказания,

– отметил народный депутат от партии "Голос".

Он отметил эффективную работу НАБУ и САП, а также реакцию общества, которое не замалчивает проблему.

"Будет неотвратимость наказания – не будет коррупции в украинском суде", – подытожил Юрчишин.

Как искоренить коррупцию в судебной системе Украины: смотрите видео

Удар по доверию к судьям

В процессе подбора судей Верховного Суда не было независимых экспертов. Был общественный совет добродетели, но только с совещательными функциями.

Мы разогнали предыдущий состав ВКС как раз за то, что они не прислушались к выводам независимых экспертов,

– рассказал народный депутат.

Конкурс с независимыми экспертами и их решающим голосом, как сейчас предлагает Венецианская комиссия по Конституционному Суду, работает.

Юрчишин убежден, что соблазн отойти от правил будет до тех пор, пока рядом не будет стоять закон с серьезной "палкой".

Само дело в отношении коррупционера Князева, даже без приговора, нанесло бешеный удар по доверию к судебной ветви власти.

"Систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. Пока система судебной власти реагирует адекватно, сейчас ход за Высшим советом правосудия – ждем", – подчеркнул Юрчишин.

Дело экс-председателя Верховного Суда Князева: коротко