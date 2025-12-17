"Ми вхопилися за цю нитку": у НАБУ розповіли, як слідство вийшло на справу Міндіча
- НАБУ розпочало розслідування "справи Міндіча" через корупційні ризики у контрактах "Енергоатому".
- Під час аналізу інформації НАБУ виявило існування бек-офісу, який впливає на рішення в енергетичному секторі.
Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування у "справі Міндіча" після того, як стало відомо про наявність корупційних ризиків у контрактах "Енергоатому".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова для "РБК-Україна".
З чого все почалося?
У Олександра Абакумова запитали, як детективи НАБУ взагалі вийшли на "схему Міндіча" та розпочали розслідування.
Все почалося з інформації про наявність корупційних ризиків у контрактах "Енергоатому". В подальшому ця інформація була доповнена інформацією про конкретні закупівлі при проведенні яких могли бути вчинені дії спрямовані на отримання неправомірної винагороди, а також інформацією про осіб, які таку неправомірну винагороду могли отримувати,
– пояснив він.
За словами Абакумова, під час аналізу отриманої інформації в НАБУ прийшли до висновку про існування бек-офісу, який впливає на рішення в енергетичному секторі.
Довідка. Бек-офіс – це внутрішні операційні та адміністративні підрозділи компанії, які забезпечують її функціонування, але не взаємодіють безпосередньо з клієнтами. Простими словами, це "залаштунки" бізнесу.
Ми вхопилися за цю нитку і послідовно розмотували клубок – від окремих епізодів до загальної картини,
– підсумував Олександр Абакумов.
"Міндічгейт": коротко про головне
Нагадаємо, в листопаді НАБУ повідомило про проведення масштабної операції з викриття корупційних схем в енергетичній сфері, яку реалізують разом зі САП. Слідство встановило, що незаконне збагачення здійснювалось через систематичну вимогу неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10 – 15% від вартості контрактів.
Організатором схеми був бізнесмен Тимур Міндіч – колишній діловий партнер президента України Володимира Зеленського. Відомо, що Міндічу вдалося втекти за кордон, як і керівнику "бек-офісу", Олександру Цукерману. Наразі обидва переховуються в Ізраїлі.
Тим часом Ігор Коломойський повідомив про "замах" на Міндіча в Ізраїлі 28 листопада. Однак правоохоронці в країні не підтвердили цю інформацію.