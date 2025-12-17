"Мы ухватились за эту нить": в НАБУ рассказали, как следствие вышло на дело Миндича
- НАБУ начало расследование "дела Миндича" из-за коррупционных рисков в контрактах "Энергоатома".
- При анализе информации НАБУ выявило существование бэк-офиса, который влияет на решения в энергетическом секторе.
Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по "делу Миндича" после того, как стало известно о наличии коррупционных рисков в контрактах "Энергоатома".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова для "РБК-Украина".
С чего все началось?
У Александра Абакумова спросили, как детективы НАБУ вообще вышли на "схему Миндича" и начали расследование.
Все началось с информации о наличии коррупционных рисков в контрактах "Энергоатома". В дальнейшем эта информация была дополнена информацией о конкретных закупках при проведении которых могли быть совершены действия, направленные на получение неправомерного вознаграждения, а также информацией о лицах, которые такое неправомерное вознаграждение могли получать,
– пояснил он.
По словам Абакумова, во время анализа полученной информации в НАБУ пришли к выводу о существовании бэк-офиса, который влияет на решения в энергетическом секторе.
Справка. Бэк-офис – это внутренние операционные и административные подразделения компании, которые обеспечивают ее функционирование, но не взаимодействуют непосредственно с клиентами. Простыми словами, это "закулисье" бизнеса.
Мы ухватились за эту нить и последовательно разматывали клубок – от отдельных эпизодов до общей картины,
– подытожил Александр Абакумов.
"Миндичгейт": коротко о главном
Напомним, в ноябре НАБУ сообщило о проведении масштабной операции по разоблачению коррупционных масштабной операции по разоблачению коррупционных схем в энергетической сфере, которую реализуют вместе с САП. Следствие установило, что незаконное обогащение осуществлялось через систематическое требование неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере 10 – 15% от стоимости контрактов.
Организатором схемы был бизнесмен Тимур Миндич – бывший деловой партнер президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что Миндичу удалось сбежать за границу, как и руководителю "бэк-офиса", Александру Цукерману. Сейчас оба скрываются в Израиле.
Между тем Игорь Коломойский сообщил о "покушении" на Миндича в Израиле 28 ноября. Однако правоохранители в стране не подтвердили эту информацию.