В усіх зв'язок із Росією: Железняк відповів, яку роль у справі Міндіча відіграв кожен її учасник

Затримання Германа Галущенка та обрання йому запобіжного заходу в суді стало новим етапом у справі "Мідас". У ній фігурує багато учасників, але кожний з них так чи інакше, імовірно, мав зв'язки з Росією.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк, наголосивши, як учасники корупційної схеми в енергетиці мали причетність до Росії. Нагадаємо, що ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко підозрюється у відмиванні коштів і участі у злочинній організації.

Які стосунки з Росією мали учасники корупційних схем в енергетиці?

Железняк розповів про ймовірних учасників корупційної схеми "Мідас", які фігурують у справі.

Тимур Міндіч – друг президента, людина, яка продає діаманти, зокрема в Росії. Його дружина – звідти, а його сестра – жила в Москві з чоловіком-росіянином, який теж має стосунок до кримінального світу. Потім вони втекли в Ізраїль,

– наголосив нардеп.

Ростислав Шурма – ексзаступник керівника Офісу президента. Він мав електростанції на окупованих територіях, постачав з них електроенергією на обороні заводи на ТОТ. При цьому він отримував компенсацію з державного бюджету за електроенергію, яку нібито постачали в енергетичну систему контрольовану Україною.

Шурму було звільнено з посади заступника глави ОПУ, коли, за словами народного депутата, до Києва приїхав тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен. Він прямо сказав, що в Офісі президента працює людина щодо якої будуть впроваджені санкції по корупції. У президента не було іншого варіанту, як усунути його з посади (у вересні 2024 року – 24 Канал). Після цього Шурма переїхав до Німеччини.

До слова. Ярослав Железняк раніше зазначав, що Ростислав Шурма – є людиною Тимура Міндіча. Він майже три роки повномасштабної війни "офіційно і неформально відповідав за всю енергетику". У серпні 2025 року НАБУ провело обшуки у Шурми у Німеччині.

"Олександр та Михайло Цукермани – ще одні фігуранти справи Міндіча, які відповідно до розслідування Михайла Ткача, не вилазять з офісу російського олігарха, що розташований у Тель-Авіві, носять туди-сюди гроші", – підкреслив Железняк.

Ігор Миронюк та Герман Галущенко – люди, які пов'язані з Андрієм Деркачем – зрадником, ексдепутатом Верховної Ради. Зараз він вже сенатор від Архангельської області Росії. До того ж, як зазначив нардеп, Деркач входить до комітету оборони під час повномасштабної війни Росії проти України.

Ще один персонаж – Айвер Омсон, це людина, яка відмивала гроші, організовувала всі ці корупційні структури з офшорів. Він також відомий тим, що системно, достатньо довго відмиває гроші всього російського криміналітету, починаючи від Семена Могилевича (кримінальний авторитет – 24 Канал) і закінчуючи "Газпромом", Фірташем, сім'єю Януковича,

– пояснив Ярослав Железняк.

Народний депутат підсумував, що по кожному з імовірних учасників корупційних схем, яких він згадав, фактом є їхній зв'язок з Росією.

Що відомо про справу Галущенка?