Відмінна робота правоохоронців: політолог назвав цікаві деталі в "справі Тимошенко"

НАБУ і САП провели обшуки в офісі партії "Батьківщина" в Києві. Юлія Тимошенко заявила про політичний тиск, а правоохоронці говорять про підкуп депутатів за голосування.

Політолог Максим Джигун, партнер комунікаційної агенції Good Politics, в ефірі 24 Каналу сказав, що це виглядає як якісна робота слідчих. Він наголосив, що ключове тепер довести справу до суду і зібрати докази, які не розваляться.

Рівність політиків перед законом у справі Тимошенко

У цій історії важливо, що правоохоронці взялися за епізод, який тепер мають довести в суді.

Нагадаємо! НАБУ та САП оголосили підозру Юлії Тимошенко у справі про організацію підкупу народних депутатів для контрольованого голосування у Верховній Раді. Слідство вважає, що йшлося не про разові домовленості, а про систему регулярних виплат за лояльну поведінку під час голосувань.

Сигнал для суспільства простий: політичний статус не повинен давати імунітет, а правила мають бути однаковими для влади й опозиції. Водночас вирішальним стане не гучність заяв, а те, чи витримає справа юридичну перевірку.

Це гарна робота з боку правоохоронних органів. Дуже важливо демонструвати, що всі політичні діячі мають бути перед законом рівні,

– сказав Джигун.

Далі все залежить від якості доказів і процесуальної чистоти. Якщо матеріали будуть слабкими, історія легко перетвориться на шум і взаємні звинувачення. Якщо ж доказова база буде переконливою, це може закріпити відчуття невідворотності покарання і зменшити спокусу таких схем у майбутньому.

Справа Тимошенко має дійти до суду і не розвалитися дорогою

Ключове питання у цій ситуації не в політичних заявах, а в тому, чи зможуть слідчі довести звинувачення до вироку. Для цього потрібні конкретні докази, які суд не зможе відкинути через процедурні помилки або слабку базу. Саме на цьому етапі справи часто руйнуються, навіть якщо розслідування починалося гучно.

Важливо довести цю справу до суду і мати залізобетонні докази,

– наголосив політолог.

Він також звернув увагу на ризик інформаційного тиску або спроб домовленостей, які можуть звести справу нанівець. За його словами, важливо, щоб не було "дзвінків" і перестраховок, а процес ішов лише за законом. Тоді з'явиться і головний результат: відчуття невідворотності покарання для всіх, незалежно від прізвищ.

Які питання викликали гроші з офісу?

У цій справі, за словами політолога, є деталь, яка виглядає дивно і дає слідчим додаткові зачіпки. Йдеться про пояснення Юлії Тимошенко, що вилучені кошти були її особистими і нібито задекларованими. У такій логіці виникає питання, чому ці гроші зберігалися саме в офісі політичної сили.

Людина, яка не має бізнесової діяльності і має чіткі об'єми надходжень, чому зберігати ці кошти в офісі? Це гарний аргумент для правоохоронців,

– сказав Джигун.

Також він нагадав, що НАБУ і САП викликали Юлію Тимошенко через підозру у пропозиції неправомірної вигоди низці депутатів за голосування. За його словами, мотив міг бути пов'язаний зі спробою штучно створити дефіцит голосів і вплинути на переформатування уряду та коаліції. Водночас він наголосив, що падіння підтримки у парламенті не може бути приводом для схем із підкупом і маніпуляціями, особливо коли йдеться про критично важливі голосування для держави.

Що відомо про справу Юлії Тимошенко?