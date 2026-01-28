Не випадкова заява: військовий пояснив, чому у США раптом заговорили про передачу Tomahawk

У Сполучених Штатах Америки заговорили про надання Україні ракет Tomahawk. Дискусії про це тривали й раніше, однак з невідомих причин це питання поставили на паузу. Зараз же ця зброя може стати аргументом Дональда Трампа, щоб змусити Володимира Путіна до миру.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що з огляду на формування позиції США – це добре. Важливо, щоб увага американських політиків була прикута до необхідності надання Україні потужної зброї.

Дивіться також Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна

Чому у США знову говорять про надання Україні Tomahawk?

Олександр Мусієнко підкреслив, що у Кремлі починають підозрювати, що не все може бути дуже добре для Росії. Все тому, що є непередбачуваність і певна непослідовність у діях Дональда Трампа.

Це може дуже неприємно стосуватися Росії. США зараз займають позицію активного посередника, адже хочуть швидкого завершення війни. Це не секрет,

– сказав він.

Попри тиск американської адміністрації на Україну, наголошуючи, що наша влада має бути готовою до миру, Володимир Зеленський успішно зустрівся із Трампом у Давосі. Як наслідок, ймовірно, було домовлено про постачання додаткових ракет протиповітряної оборони для нашої держави.

Крім того, тривають дискусії щодо плану відновлення України на 800 мільярдів.

Є і позиція по Росії. США ведуть перемовини з Кирилом Дмитрієвим про відновлення економічних зв'язків і про перспективи Росії, якщо вона зупинить війну проти України. Але є і способи тиску. Зараз виникло питання по Tomahawk. Кремль дуже цього боїться,

– зауважив військовий.

В оточенні Путіна розуміють, що атаки ракетами Tomahawk були б ще більш негативними, ніж інші удари України не такою потужною зброєю. Це серйозно б вплинуло на спроможності російського бюджету, зокрема на доходи від продажу нафти й газу.

Мусієнко вважає, що США недаремно активізували ці розмови. Це заяви, ймовірно, напередодні наступного раунду перемовин, щоб у Кремлі реально задумалися про наближення до фіналу російсько-української війни.

Що відомо про надання Україні Tomahawk?