Не случайное заявление: военный объяснил, почему в США вдруг заговорили о передаче Tomahawk
- В США снова обсуждают предоставление Украине ракет Tomahawk, что может быть использовано как аргумент для давления на Россию.
- Дискуссии о передаче ракет активизировались на фоне непредсказуемости действий Трампа и стремления США к быстрому завершению войны, что вызывает беспокойство в Кремле.
В Соединенных Штатах Америки заговорили о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Дискуссии об этом продолжались и раньше, однако по неизвестным причинам этот вопрос поставили на паузу. Сейчас же это оружие может стать аргументом Дональда Трампа, чтобы заставить Владимира Путина к миру.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что учитывая формирование позиции США – это хорошо. Важно, чтобы внимание американских политиков было приковано к необходимости предоставления Украине мощного оружия.
Почему в США снова говорят о предоставлении Украине Tomahawk?
Александр Мусиенко подчеркнул, что в Кремле начинают подозревать, что не все может быть очень хорошо для России. Все потому, что есть непредсказуемость и определенная непоследовательность в действиях Дональда Трампа.
Это может очень неприятно касаться России. США сейчас занимают позицию активного посредника, ведь хотят быстрого завершения войны. Это не секрет,
– сказал он.
Несмотря на давление американской администрации на Украину, подчеркивая, что наша власть должна быть готова к миру, Владимир Зеленский успешно встретился с Трампом в Давосе. Как следствие, вероятно, было договорено о поставках дополнительных ракет противовоздушной обороны для нашего государства.
Кроме того, продолжаются дискуссии по плану восстановления Украины на 800 миллиардов.
Есть и позиция по России. США ведут переговоры с Кириллом Дмитриевым о восстановлении экономических связей и о перспективах России, если она остановит войну против Украины. Но есть и способы давления. Сейчас возник вопрос по Tomahawk. Кремль очень этого боится,
– отметил военный.
В окружении Путина понимают, что атаки ракетами Tomahawk были бы еще более негативными, чем другие удары Украины не таким мощным оружием. Это серьезно бы повлияло на возможности российского бюджета, в частности на доходы от продажи нефти и газа.
Мусиенко считает, что США не зря активизировали эти разговоры. Это заявления, вероятно, накануне следующего раунда переговоров, чтобы в Кремле реально задумались о приближении к финалу российско-украинской войны.
Что известно о предоставлении Украине Tomahawk?
Трамп 6 октября 2025 года заявил, что почти принял решение о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Однако ему было важно понять, как наше государство планирует использовать это дело.
Лидер США решил, что не будет отправлять в Украину ракеты Tomahawk. Причиной этого, вероятно, стал разговор с Путиным. Кремлевский диктатор подчеркнул, что такой шаг может ухудшить контакты США с Россией и якобы негативно повлиять на мирный процесс по войне в Украине.
Владимир Зеленский поднял вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk в Давосе. Он подчеркнул, что европейцы просили его это не делать, чтобы не раздражать США.