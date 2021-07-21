США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України

Станом на 21 липня США і Німеччина досягли згоди у питанні "Північного потоку-2". Країни домовилися, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску скандального газопроводу.

Деталі від Нуланд

Деталі угоди розкрила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Політикиня нагадала, що договір про транзит газу через Україну втратить чинність у 2024 році.

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Водночас Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років. Окрім того, офіційний Берлін ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію у якості зброї".

Нуланд наголосила: якби США та Німеччина не домовилися про це, Україну очікували б суттєво більші ризики, адже газопровід добудували вже на 95%.

Політикиня зауважила, що необхідно працювати, аби знизити економічну залежність України від російського газу.

США і Німеччина доклали значних зусиль, щоб допомогти диверсифікувати постачання і джерела енергії України, з конкретними сумами у доларах і євро,

– наголосила Нуланд.

Політикиня також зауважила, що США не чинили спроб контролювати заяви української влади. За словами Нуланд, "Україна як суверенна країна робитиме свої заяви".

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