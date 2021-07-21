США и Германия договорились по "Северному потоку-2": Какими будут гарантии для Украины

По состоянию на 21 июля США и Германия достигли согласия в вопросе "Северного потока-2". Страны договорились, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска скандального газопровода.

Детали от Нуланд

Детали соглашения раскрыла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Политик напомнила, что договор о транзите газа через Украину утратит силу в 2024 году.

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В то же время Германия обязуется добиваться продления договора минимум на 10 лет. Кроме того, официальный Берлин будет инициировать санкции против России, если она будет ограничивать поставки газа и будет "использовать энергию в качестве оружия".

Нуланд подчеркнула: если бы США и Германия не договорились об этом, Украину ожидали бы существенно большие риски, ведь газопровод достроили уже на 95%.

Политик отметила, что необходимо работать, чтобы снизить экономическую зависимость Украины от российского газа.

США и Германия приложили значительные усилия, чтобы помочь диверсифицировать поставки и источники энергии Украины, с конкретными суммами в долларах и евро,

– подчеркнула Нуланд.

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