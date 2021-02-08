Ні зброї, ні підтримки: США переглянуть відносини з ключовим союзником

Президент США Джо Байден оголосив, що його країна перестане брати участь у війні в Ємені та не буде у цьому підтримувати коаліцію. Також Саудівська Аравія більше не отримає американської зброї.

Президент США Джозеф Байден вперше виступив у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки, де сказав про важливі речі. По-перше, що Америка більше не буде "прогинатися під Росію". Що працівники тепер "матимуть силу і їх будуть поважати" (Трамп відзначався зневагою до кар'єрних дипломатів – 24). Але найголовніше – що США припиняють продаж зброї Саудівській Аравії та активну участь у війні в Ємені.

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Байден у Держдепі: біженці та Ємен

Державний Департамент потихеньку приходить до тями під орудою секретаря Ентоні Блінкена після років хаосу, скандалів та зневіри імені Рекса Тіллерсона та Майка Помпео. Але там й досі малолюдно через зміну влади та пандемію. Ентоні Блінкен працює на знелюдненому сьомому поверсі, чекаючи призначення чи затвердження Сенатом своїх заступників.

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З Ентоні Блінкеном, американська дипломатія встала на шлях відновлення / Фото USA Today

Новий президент Байден, виступаючи у будівлі, наголосив: "Штати більше не будуть беззаперечним союзником монархій Перської затоки". Наступна новина була більш приємна: збільшення у 8 разів квоти біженців, які зможуть прибути у Новий Світ щорічно. Тепер число складе 125 тисяч людей на рік.

Війна у Ємені Випливаючи з Арабської весни, цей конфлікт триває з 2014 року. Тоді угруповання Хуситів захопили столицю Ємену Сану, змусивши уряд тікати з країни. Вони контролюють північну, гористу частину Ємену. Тоді як урядова армія та її союзники – південну. Інші території займають терористи та бойовики. Саудівська Аравія та Емірати почали авіаудари, а потім закупили озброєння на мільярди доларів, щоб перемогти. Але війна досі триває. Новий уряд Ємену ледь не вбили прямо в аеропорту міста Аден

Під час правління Трампа ця цифра зменшилась менш ніж до 15 тисяч. Після призначення нового голови Департаменту внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса, зміни в міграційній політиці вже почали відбуватися. Наприклад, прямо під час виступу Байдена оголосили про скасування депортаційних рейсів до Камеруну та Демократичної Республіки Конго.

Ще один небезпечний аспект Ядерна зброя як козир: чи планує Саудівська Аравія тримати світ у страху

"Америка повернулася, – підкреслив Байден – Дипломатія знову в центрі нашої зовнішньої політики. Ми світимо лампою свободи пригнобленим людям. Ми пропонуємо притулки тим, хто тікає від насильства чи переслідувань".

Щодо Ємену, то лідер вільного світу був категоричним:. Як наслідок, 8 млн людей було переміщено, а 100 тисяч єменців – загинули. Конфлікт створив "гуманітарну та стратегічну катастрофу".

Майже два роки тому Конгрес вже проголосував за зупинку участі Сполучених Штатів, тож це фактично відкладена у часі імплементація його рішення. Не продаватимуть боєприпаси з високоточним управлінням на 478 млн доларів, повідомляє NYT.

Щоб показати прихильність завершенню конфлікту, Америка припиняє підтримку наступальних операцій у Єменській війні, включаючи продаж відповідних озброєнь,

– оголосив Джозеф Байден.

Нові часи для Перської Затоки

Така позиція навряд чи порадує одного з ключових союзників США – Саудівську Аравію, під чиїм проводом війна і ведеться, на стороні президента в екзилі Абд-Раббу Мансура Хаді. Втім, виграти у непоступливих сепаратистів і бойовиків не вдається (як не вдавалося це і раніше – 24).

Джо Байден та Камала Гарріс у Державному Департаменті США / Фото NBC News

Віддалення Вашингтону від Ер-Ріяду ламає одну з ключових політик Дональда Трампа, який вважав Саудів одними з головних союзників (через занадто агресивне ставлення до Ірану – 24). Майк Помпео навіть використав надзвичайні повноваження, щоб обійти Конгрес та забезпечити регіон американською зброєю. Хоча Сауди часто ігнорували поради та атакували мирних жителів.

Держсекретар Ентоні Блінкен сміливо каже, що провина – на Саудівській Аравії, хоча американські відбитки там повсюди. США призначать дипломата Тіма Ледеркінга на посаду спеціального посланця до Ємену, щоб чинити тиск на саудівців, еміратців та Хуситів заради досягнення миру.

Вбивча допомога Коли американський F-15 вилітає для того, щоб скинути американські бомби на Ємен, його готують американські механіки. Секретні технології перевіряють американці, бо саудівці не мають права до них торкатися. Пілоти, скоріш за все, навчені у ВПС США. В тилу, саудівці сиділи за громадянами США, які надавали розвідку та технічні поради (щоб зупинити вбивства цивільних, в основному, хоча не завжди виходило – 24). Пентагон та Держдеп спростовували цю інформацію, але бомби попадали у мечеті, поховання та весілля

Директорка національної розвідки Авріл Гейнс раніше підтвердила, що надасть розсекречену інформацію щодо вбивства у Стамбулі журналіста, письменника та критика Ер-Ріяду Джамала Хашоджі. Як очікується, там будуть докази, що вкажуть на причетність до ліквідації Мохаммеда бін Салмана, кронпринца Королівства.

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"Весь продаж зброї Саудам та ОАЕ, включаючи техобслуговування та матеріально-технічну складову, треба зупинити А також – тиснути на режими для припинення вогню і мирних перемовин", – сказав The Guardian Вільям Хартунг, директор з питань зброї та безпеки у Центрі міжнародної політики.

До речі, Велика Британія продовжує продавати наступальну зброю Ер-Ріяду, тож м'яч тепер на стороні Лондону. Там це роблять, але дуже повільно.

"Велика Британія ризикує потрапити у ще більшу ізоляцію від ЄС та, можливо, США, – визнає Анна Ставріанакіс, професорка міжнародних відносин з Університету Сассекса. – В країні, що вкладає багато ресурсів у верховенство права, це небезпечна позиція для уряду". Втім, Британія йшла своїм шляхом, підписавши угоди щодо винищувачів на 5,4 млрд фунтів стерлінгів.

Жорсткіше ставлення до Росії та Китаю

Хартунг додав, що потрібні й супровідні кроки: скасувати визнання Хуситів міжнародними терористами, збільшити гумдопомогу Ємену. Блінкен вже заявив, що визнання руху "Ансар Алла" (вони ж Хусити – 24) терористами буде переглянуто терміново. Це було зроблено в останні дні роботи Трампа та Помпео.

Щодо Москви та Пекіну, то у Байдена теж немає ілюзій. Ставлення буде більш жорстким ніж до того. Трамп, як відомо, зазвичай уникав критики Путіна, принаймні публічної (хоча й повторював постійно, що "ніхто не ставиться до Путіна жорсткіше ніж я").

Першим актом взаємодії між двома державами стало термінове продовження останнього ядерного договору СНО-3 (Скорочення наступальних озброєнь – 3). Трамп вимагав внесення у нього поправок, але Байден вирішив, що важливіше уникнути нової гонитви озброєнь. Тож СНО-3 буде працювати ще п'ять років.

Потепління між Путіним та Байденом чекати явно не варто / Колаж CNN

Але Байден "дав зрозуміти Путіну, що я сильно відрізняюсь від свого попередника. І часи, коли Сполучені Штати прогинаються перед агресивними діями Росії – втручанням у вибори, кібератаками, отруєнням своїх громадян – закінчилися. Ми без вагань змусимо Росію платити більше та захищатимемо наші важливі інтереси".

Президент-демократ – перший, який рішуче відмовився від "перезавантаження" відносин з Росією за останні каденції. Та й часі наразі вже не ті, якщо правда – РФ діє набагато більш агресивно та відкрито. Президент США закликав Путіна звільнити щойно засудженого опозиціонера Олексія Навального.

Зупиняючи ще одне скандальне рішення епохи Трампа, яке грало на руку РФ, Байден заморозив виведення 12 тисяч солдатів армії США з Німеччини. Вони мали бути частково відправлені додому, частково – до Італії та Бельгії. У свій час ця ідея викликала обурення в Брюсселі та Берліні.

Експерти тоді казали, що вона викликана негативним ставленням до Меркель та шантажем НАТО. Нібито Трамп вимагав платити більше за присутність американських солдатів (цей самий скандал досі не вирішений у Південній Кореї – 24).

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Щодо Китаю, то Байден спирається на відновлення альянсів та союзів, які так майстерно знищував та послаблював його попередник. Лише разом, впевнений він, можна буде "зупинити амбіції Китаю конкурувати з США".

Помічники визнають, що адміністрація має справу з "потужним, технічно вдосконаленим Китаєм, що розвивається". І саме він – загроза номер один, а не "занепадаюча та руйнівна Росія". Хоча остання і представляє глибшу і довгострокову проблему. Втім, на Пекін поки витрачається менше часу, що значить одне – нова стратегія протидії КНР створюється по ходу роботи і поки що її немає.