США та Росія фактично на межі війни: як це вплине на Україну

І так непрості відносини між Сполученими Штатами Америки та Росією останнім часом погіршилися ще більше. Не останню роль у цьому зіграло загострення на Донбасі. Втім, останньою каплею, яка спровокувала Білий дім на санкції, була не Україна.

Чому погіршилися відносини між Вашингтоном та Москвою та як потенційне "з'ясовування стосунків" між ними може вплинути на Україну – 24 каналу розповів Сергій Солодкий, аналітик центру "Нова Європа".

До теми Ймовірність вторгнення військ Росії – від "низької до середньої", – Європейське командування США

Відносини – фактично на межі війни

Солодкий вважає, що напруженість у відносинах США та Росії зберігатиметься й надалі. Адже базові суперечності, які існували між Вашингтоном та Москвою, нікуди не поділися. Бачення цих країн щодо тих чи інших питань досі суттєво відрізняються, розбіжності все більше поглиблюються.

Раніше, ще на початку 2000-х років, мовилося про дискусії ідеологічного плану. Тоді США дорікали Росії про відступи від демократії, тяжіння й перехід до авторитаризму. Кремль натомість міг звинувачувати Штати у неповазі суверенітету інших країн, в агресивній політиці, наприклад, на Балканах, пояснив аналітик.

Сьогодні це вже не просто розбіжності між країнами. Це відносини фактично на межі війни. Адже Росія давно перейшла від заяв до реальних агресивних дій,

– наголосив він.

Мовиться про втручання Москви у внутрішні справи інших країн, зокрема – про вбивства на їхніх територіях. "Я вже мовчу про те, що Росія застосовує зброю проти партнерів США та погрожує подальшим застосуванням зброї", – зауважив Солодкий. Й додав, що шансів на те, що Кремль змінить свою агресивну політику, наразі немає.

Росія готується до ескалації на Донбасі: дивіться відео

Захід думає, як покарати Росію

Захід намагається розв'язати усі питання шляхом дипломатії, діалогу. Натомість з боку Росії ми бачимо самовпевненість у праведності своєї агресивної політики та відкидання будь-яких можливостей для діалогу. "Тобто коли Захід простягає руку для бесіди та миру, Росія не просто її відкидає. Кремль робить все можливе, аби перейти до конфронтації ще більше", – пояснив Солодкий.

Через це у цивілізованого світу немає іншого виходу, окрім як реагувати на реальність, пов'язану з агресивною політикою Росії. Починаючи з 2014 року віра у діалог з Росією у низці країн Заходу зведена до мінімуму. Тепер там вже розмірковують не про те, як вибудовувати діалог, а як дати Кремлю зрозуміти, що так поводитися більше не можна. "Грубо кажучи, якими каральними засобами, насамперед дипломатичного характеру, показати Росії, що вона не права", – наголосив аналітик.

Коли Москва перейшла "червону лінію"

Україна посідає одне з чільних місць серед пріоритетних питань у відносинах США та Росії, водночас – не головне. Звісно, Штати не можуть дивитися на те, що Росія робить у світі, заплющивши очі. Проте режим Путіна перейшов "червону лінію" саме тоді, коли почав втручатися у внутрішньополітичні справи Штатів, переконаний аналітик.

Однозначно, Україна як близький партнер непокоїть Вашингтон. Так, ми розуміємо, що Штати не у тій позиції, аби воювати за нас. Але вони точно максимально захищатимуть на міжнародній арені, дипломатично та політично", – пояснив Солодкий. При цьому, не можна сказати, що Росія та США раптово посварилися після окупації Криму та частини Донбасу. Проблеми накопичувалися протягом років. Конфліктність назрівала давно, а після вторгнення в Україну у 2014 році вийшла на інший рівень.

Надзвичайна ситуація у США та санкції проти Росії

Напередодні американський президент Джо Байден запровадив у США надзвичайну ситуацію через агресивні дії Росії. Він наголосив, що російський уряд займається підривом демократичних інституцій у США та союзних країнах, втручанням у вибори та злочинною кібердіяльністю. Водночас додав, що російський уряд займається репресіями та переслідуваннями дисидентів та журналістів, порушує міжнародне право й підриває безпекову ситуацію у сусідніх державах.

16 квітня американський лідер видав указ, яким запровадив нові санкції проти Росії. Цей крок в адміністрації Байдена пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії. Мовиться, зокрема, про втручання Кремля у президентські вибори США у 2020 році та SolarWinds – масштабну кібератаку на урядові відомства країни. В адміністрації російського президента вже відреагували на оголошені обмеження. Там наголосили, що принцип взаємності ніхто не скасовував, але все залежати від рішення Путіна.

Як конфлікт США та Росії вплине на Україну

Під санкції Штатів потрапили 32 російські фізичні особи та організації, а також 6 російських технологічних компаній. Детальніше про обмеження – за посиланням.

Солодкий поки не бачить іншого варіанту, окрім покарання Росії за її злочинні дії на міжнародній арені. Адже інший шлях – це тільки війна. Будь-який адекватний міжнародний актор намагатиметься її уникнути. Саме це ми зараз спостерігаємо з боку США, Німеччини, Франції, ЄС.

Важливо Наодинці з Путіним не залишать: Кулеба розповів, як Захід готовий підтримати Україну

Натомість Росія є безвідповідальною у питаннях безпеки й грається у війну чи декларацію війни досить легковажно. Набагато краще було б, якби Росія взагалі не нападала на Україну, відповідно наше питання не стояло б на порядку денному США. Та виходячи з того, що вже скоїла та продовжує робити держава-агресорка, увага з боку Заходу грає на користь Україні.

Росія сама собі шкодить, коли розширює зону свого втручання, своєї агресії. Так вона фактично солідаризує увесь світ проти себе,

– підкреслив аналітик.

"Ми не можемо сказати, чим ця історія завершиться та як довго вона триватиме. Але рано чи пізно Росія зазнає поразки. Адже вона не може дипломатично й навіть військово протистояти усьому цивілізованому світу. Ця війна апріорі є програшною для Кремля. Питання полягає лише у тому, що це може зайняти дуже багато часу", – додав експерт.

Він пояснив, що політична верхівка Росії – лише один "бік медалі". З іншого – російське суспільство, яке не усвідомлює безглуздості та недалекоглядності політики свого керівництва. Тому варто приготуватися до того, що навіть, якщо влада там зміниться, вона залишатиметься непрогнозованою та агресивною. Це триватиме, поки суспільство не попрацює над помилками та не збагне катастрофічну хибність політики Путіна.