Стало відомо, коли і де відбудеться нове засідання "Рамштайну"
- 30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня в Лондоні.
- Засідання проведуть у "змішаному форматі", але порядок денний поки не розголошується.
30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні. Подія запланована на 9 вересня.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника Міністерства оборони Німеччини Суспільному.
Що відомо про нове засідання "Рамштайну"?
За словами речника Міністерства оборони Німеччини, засідання у столиці Великої Британії проведуть у "змішаному форматі", проте порядок денний поки не розголошується.
Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему,
– пояснив він.
Очікується, що 30-те засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 9 вересня.
Як пройшла минула зустріч "Рамштайн"?
Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 липня були присутні 52 країни. Зокрема, серед них були країни НАТО, Європейського Союзу та інші союзники України.
Сполучені Штати ініціювали новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Водночас європейські партнери заявили про готовність долучитися до фінансування:
Німеччина – передає понад 200 тисяч снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів.
Канада – продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через "данську модель" та виділяє 20 мільйонів канадських доларів на обслуговування українських танків.
Нідерланди – надають 200 мільйонів євро на дрони-перехоплювачі та 125 мільйонів євро на обслуговування літаків F-16.
Норвегія – у 2025 році загалом виділила 1 мільярд євро на закупівлю дронів, з них 400 мільйонів – на закупівлю в українського ОПК.
Швеція – готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.