25 августа, 21:42
Стало известно, где и когда состоится новое заседание "Рамштайн"

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • 30-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне.
  • Заседание проведут в "смешанном формате", но повестка дня пока не разглашается.

30-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне. Событие запланировано на 9 сентября.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Министерства обороны Германии Суспильному.

Что известно о новом заседании "Рамштайн"?

По словам представителя Министерства обороны Германии, заседание в столице Великобритании проведут в "смешанном формате", однако повестка дня пока не разглашается.

Из-за консультаций по повестке дня я не могу сейчас комментировать эту тему,
– объяснил он.

Ожидается, что 30-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 9 сентября.

Как прошла предыдущая встреча "Рамштайн"?

Во время встречи в формате "Рамштайн" 21 июля присутствовали 52 страны. В частности, среди них были страны НАТО, Европейского Союза и другие союзники Украины.

Соединенные Штаты инициировали новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. В то же время европейские партнеры заявили о готовности присоединиться к финансированию:

  • Германия – передает более 200 тысяч снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов.

  • Канада – продолжит участие в финансировании украинского ОПК через "датскую модель" и выделяет 20 миллионов канадских долларов на обслуживание украинских танков.

  • Нидерланды – предоставляют 200 миллионов евро на дроны-перехватчики и 125 миллионов евро на обслуживание самолетов F-16.

  • Норвегия – в 2025 году в целом выделила 1 миллиард евро на закупку дронов, из них 400 миллионов – на закупку у украинского ОПК.

  • Швеция – готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.