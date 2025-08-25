30-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне. Событие запланировано на 9 сентября.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Министерства обороны Германии Суспильному.

Что известно о новом заседании "Рамштайн"?

По словам представителя Министерства обороны Германии, заседание в столице Великобритании проведут в "смешанном формате", однако повестка дня пока не разглашается.

Из-за консультаций по повестке дня я не могу сейчас комментировать эту тему,

– объяснил он.

Ожидается, что 30-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 9 сентября.

Как прошла предыдущая встреча "Рамштайн"?

Во время встречи в формате "Рамштайн" 21 июля присутствовали 52 страны. В частности, среди них были страны НАТО, Европейского Союза и другие союзники Украины.

Соединенные Штаты инициировали новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. В то же время европейские партнеры заявили о готовности присоединиться к финансированию: