Ефективне рішення: експерт із безпеки пояснив, як Маск допоможе Україні ліквідовувати "Шахеди"

Міністерство оборони України домовилося з компанією SpaceX, яка курує проєктом Starlink, про обмеження роботи терміналів на рухомих об'єктах над Україною, аби унеможливити їх використання російськими ударними БпЛА.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що складнощі можуть виникнути з терміналами, які потрапили на фронт через волонтерів і гуманітарні організації, оскільки вони мають різний рівень легалізації в Україні.

Як обмеження Starlink на рухомих об’єктах впливає на українські дрони?

Придушити супутниковий зв'язок засобами РЕБ практично неможливо через вузький промінь сигналу, тому Міністерство оборони України звернулося через дипломатичні канали безпосередньо до виробника з пропозиціями організаційних заходів, і компанія пішла назустріч.

Одним із варіантів захисту стало обмеження роботи Starlink на рухомих об'єктах, що унеможливлює його використання ворожими безпілотниками через зниження їхньої швидкості. Проте це створює виклики для українських морських дронів, які рухаються близько 15 кілометрів на годину, тоді як ворожі дрони летять значно швидше, що дозволяє системі розрізняти їх.

Експерт зазначив, що навіть швидкісні поїзди Hyundai, які рухаються зі швидкістю до 160 кілометрів за годину, можуть бути сприйняті системою як рухома ціль і втратити зв'язок Starlink, тому будь-яке організаційне рішення має як переваги, так і недоліки.

"Я думаю, що інженери та військові ці виклики оцінювали та намагалися їх обійти максимально", – сказав Лакійчук.

Тому треба реєструвати свій Starlink для того, щоб система його визначала як той, що використовується українськими військовими, і тоді його не вимикатимуть.

В Україні використовуються три типи Starlink:

термінали, передані ЗСУ американцями;

ті, що закуповувалися через гуманітарні організації для регіонів;

термінали від волонтерів з європейських країн.

Через різний рівень реєстрації та легалізації цих пристроїв для деяких нововведення створять складнощі.

І військовим, і цивільним, які ними оперують, наприклад, ДСНС, треба знати точно алгоритми переналаштування системи, якщо взагалі це можливо.

Частина з них, будемо говорити прямо, для компанії є контрабандними. Ті, що збиралися волонтерськими зусиллями, я думаю, що якраз з ними найбільше питань. Можуть бути ще якісь категорії, про які ми не знаємо, але порівняно з тією загрозою, яку це усуває, це допустима шкода,

– підсумував Лакійчук.

Що ще відомо про співпрацю Міноборони та SpaceX?