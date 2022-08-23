Стартував другий саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція

Сьогодні в Україні розпочався другий саміт Кримської платформи. Вона відбувається в онлайн-форматі. Її відкрив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Вперше Кримську платформу розпочали у Києві у 2021 році, щоб просувати деокупацію півострова. Проте цього року вона особлива через те, що росія розпочала проти України повномасштабну війну.

До теми Крим з Україною, і ми точно повернемось, – Зеленський виступив на саміті Кримської платформи

Цьогоріч Кримська платформа значно масштабніша

Дмитро Кулеба зауважив, що цього року на саміт Кримської платформи прийшло значно більше учасників, ніж минулого року.

Президент Володимир Зеленський теж наголосив, що за рік можливості Кримської платформи вдалось значно розширити. Минулого року у ній брали участь 46 іноземних держав та міжнародних організацій, а цьогоріч – майже 60. Крім цього, цієї осені Кримська платформа продовжиться – у жовтні в Хорватії відбудеться перший парламентський саміт.

Президент наголосив, що до Європейського союзу Україна увійде разом із Кримом.

Особливості другої Кримської платформи

Загалом у саміті візьмуть участь 40 президентів і прем'єр-міністрів різних держав, включно з лідерами G7. Окрім цього, вперше приєднались представники Африки та Південної Америки.

Хоч зустріч відбувається в онлайн-форматі, президент Анджей Дуда приїхав до Києва особисто та сів за стіл поруч з Володимиром Зеленським. Своє звернення Дуда розпочав українською мовою. Він наголосив, що Крим – це Україна та завжди нею буде.

Він нагадав деяким країнам, що вони мовчки погодились з окупацією півострова та продовжували вести бізнес з росією, пригадав і Північний потік-2. Президент Польщі наголосив, що після всіх воєнних злочинів росії проти України у будь-якому випадку не можна повертатися до тих стосунків з агресором, які були ще 23 лютого. І потрібно повернути всі території України, разом із Кримом.

Дуда зізнався, що не бував у Криму, але знає, що це чарівне місце. У 2022 році він як ніколи вірить, що Володимир Зеленський покаже йому Крим.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступав разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Трюдо наголосив, що російська агресія проти України розпочалась у 2014 році. І Україна має повне право оборонятися та захищати свій суверенітет. Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1750 громадян росії, білорусі та організацій й додасть до цього списку ще 62 людини та 1 підприємство оборонного сектору росії.

Шольц наголосив, що Німеччина ніколи не визнає окуповані українські території російськими й вони ніколи не будуть предметом розгляду у перемовинах. Він наголосив, що саме росія відповідальна за продовольчу кризу у всьому світі.

Другий саміт Кримської платформи: дивіться відео