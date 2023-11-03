"Мала на меті вплинути на дебати у США щодо України": у Politico проаналізували статтю Залужного

Зізнання Валерія Залужного про війну Росії проти України на сторінках The Economist підігрівають дискусію про військову допомогу українській армії. Послання Залужного, схоже, спрямоване на те, щоб вплинути на дебати в Конгресі США.

Як пише Politico, зізнання Залужного викликало резонанс на Капітолійському пагорбі, де республіканці стверджують, що його висловлювання є приводом для перегляду американської підтримки Києва, яку надають доти, доки це необхідно.

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Як американські сенатори відреагували на зізнання Залужного

Залужний стверджує, що без посилення технологічної переваги "глибокого і красивого прориву" проти Росії, швидше за все, не буде". Він сказав, що війна зайшла в глухий кут, і взяв на себе провину за те, що вірив у те, що Владімір Путін змінить курс після втрати приблизно 150 000 солдатів.

Сенатор Джош Гоулі, скептик щодо збільшення допомоги Києву, сказав, що відвертість Залужного пробила велику діру в українській політиці адміністрації.

За словами Гоулі, їхня позиція полягає в тому, що "ми повинні продовжувати фінансувати Україну в усіх аспектах, а не лише у військовому, ми повинні надати гроші на пенсії та все інше, щоб ситуація не зайшла в глухий кут".

"Це, природно, викликає питання: яка саме наша стратегія в ендшпілі?", – запитав він. "Який тут план? Я не думаю, що у них є план".

Оцінка Залужного "відповідає тому, що нам повідомляли", сказав сенатор Бен Кардін, голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

"Була надія, що вони досягнуть більших успіхів", – продовжив він, сподіваючись, що Україна зможе утримати те, що вона відвоювала у Росії за підтримки Америки.

Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю без України, попри те, що Джо Байден обіцяв ветувати законопроєкт. Раніше Байден просив схвалити допомогу на 106 мільярдів доларів, який включає підтримку України, Ізраїлю і Тайваню.

Новий спікер Палати представників Майк Джонсон заявив республіканцям у Сенаті, що виступає за надання Україні більшої кількості зброї, але стверджує, що може переконати законодавців схвалити ці поставки лише окремо від заходів, спрямованих на Ізраїль.

Послання Залужного, схоже, спрямоване на те, щоб вплинути на дебати в американському Конгресі. Генерал, як і Президент України Володимир Зеленський, відчайдушно потребує більш досконалих винищувачів, безпілотників, ракет більшої дальності та артилерії, щоб прорвати російську оборону,

– йдеться у статті Politico.

"Збройні Сили України потребують ключових військових можливостей і технологій, щоб вийти з цієї війни. Найважливішою з них є повітряна міць", – написав Залужний в окремій статті для The Economist. Росія, додає він, "матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах протягом значного часу".

Київ дедалі більше прагне не чекати поставок зброї, а почати співпрацювати з американською та європейською оборонною промисловістю, щоб укладати угоди щодо спільного виробництва власних озброєнь. Компанії BAE Systems і Rheinmetall AG уже підписали відповідні угоди, хоча виробництво ще не почалося.

Більшість у США все ще підтримують допомогу Україні

Сенатор Джей Ді Венс, який відкрито закликав до припинення військової допомоги Києву, сказав, що висловлювання Залужного оголюють глибокі розколи в керівництві України.

Аргументи Венса й Гоулі все ще залишаються в меншості в Сенаті, де більшість сенаторів від обох партій, як і раніше, заявляють про своє бажання продовжувати допомагати Україні вийти з глухого кута. Однак їхні протести знаходять дедалі ширшу аудиторію, особливо в умовах, коли увага США переключена на допомогу Ізраїлю у війні з ХАМАС,

– пише Politico.

Коментарі Залужного, однак, не послабили підтримки з боку найбільш затятих прихильників України в Конгресі.

"Характер війни в Україні такий, що вона буде йти миля за милею", – сказав сенатор Річард Блюменталь, член сенатського комітету зі збройних сил, який неодноразово зустрічався із Зеленським.

"Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, оскільки вона життєво важлива для нашої національної безпеки, навіть якщо гігантського прориву не відбудеться".