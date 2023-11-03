"Ее цель – повлиять на дебаты в США по Украине": в Politico проанализировали статью Залужного

Признание Валерия Залужного о войне России против Украины на страницах The Economist подогревают дискуссию о военной помощи украинской армии. Послание Залужного, похоже, направлено на то, чтобы повлиять на дебаты в Конгрессе США.

Как пишет Politico, признание Залужного вызвало резонанс на Капитолийском холме, где республиканцы утверждают, что его высказывания являются поводом для пересмотра американской поддержки Киева, которую предоставляют, пока это необходимо.

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Как американские сенаторы отреагировали на признание Залужного

Залужный утверждает, что без усиления технологического превосходства "глубокого и красивого прорыва" против России, скорее всего, не будет". Он сказал, что война зашла в тупик, и взял на себя вину за то, что верил в то, что Владимир Путин сменит курс после потери примерно 150 000 солдат.

Сенатор Джош Хоули, скептик по увеличению помощи Киеву, сказал, что откровенность Залужного пробила большую дыру в украинской политике администрации.

По словам Хоули, их позиция в том, что "мы должны продолжать финансировать Украину во всех аспектах, а не только в военном, мы должны предоставить деньги на пенсии и все остальное, чтобы ситуация не зашла в тупик".

"Это, естественно, вызывает вопрос: какая именно наша стратегия в эндшпиле?", – спросил он. "Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план".

Оценка Залужного "соответствует тому, что нам сообщали", сказал сенатор Бен Кардин, глава Комитета по международным отношениям Сената США.

"Была надежда, что они добьются больших успехов", – продолжил он, надеясь, что Украина сможет удержать то, что отвоевала у России при поддержке Америки.

Палата представителей США одобрила помощь Израилю без Украины, несмотря на то, что Джо Байден обещал ветировать законопроект. Ранее Байден просил одобрить помощь на 106 миллиардов долларов, включающий поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил республиканцам в Сенате, что выступает за предоставление Украине большего количества оружия, но утверждает, что может убедить законодателей одобрить эти поставки только отдельно от мер, направленных на Израиль.

Послание Залужного, похоже, направлено на то, чтобы повлиять на прения в американском Конгрессе. Генерал, как и Президент Украины Владимир Зеленский, отчаянно нуждается в более совершенных истребителях, беспилотниках, ракетах большей дальности и артиллерии, чтобы прорвать российскую оборону,

– говорится в статье Politico.

"Вооруженные Силы Украины нуждаются в ключевых военных возможностях и технологиях, чтобы выйти из этой войны. Важнейшей из них является воздушная мощь", – написал Залужный в отдельной статье для The Economist. Россия, добавляет он, "будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение значительного времени".

Киев все больше стремится не ждать поставок оружия, а начать сотрудничать с американской и европейской оборонной промышленностью, чтобы заключать соглашения по совместному производству собственных вооружений. Компании BAE Systems и Rheinmetall AG уже подписали соответствующие соглашения, хотя производство еще не началось.

Большинство в США все еще поддерживают помощь Украине

Сенатор Джей Ди Вэнс, открыто призвавший к прекращению военной помощи Киеву, сказал, что высказывания Залужного обнажают глубокие расколы в руководстве Украины.

Аргументы Вэнса и Хоули все еще остаются в меньшинстве в Сенате, где большинство сенаторов от обеих партий по-прежнему заявляют о своем желании продолжать помогать Украине выйти из тупика. Однако их протесты находят все более широкую аудиторию, особенно в условиях, когда внимание США переключено на помощь Израилю в войне с ХАМАС,

– пишет Politico.

Комментарии Залужного, однако, не ослабили поддержки со стороны самых ярых сторонников Украины в Конгрессе.

"Характер войны в Украине таков, что она будет идти миля за милей", – сказал сенатор Ричард Блюменталь, член сенатского комитета по вооруженным силам, неоднократно встречавшийся с Зеленским.

"Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, поскольку она жизненно важна для нашей национальной безопасности даже если гигантского прорыва не произойдет".