Неспокійною видалася ніч проти 12 серпня для жителів Ставрополя. Тут лунали вибухи та здійнявся дим – місто атакували дрони.

Також дрони чули у Невинномиську (тут лунала сирена) та у місті Ізобільний. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Напередодні Вражено потужності: СБУ вдарила по заводу-виробнику комплектуючих до ракет

Що відомо про атаку Ставрополя?

У місті пролунало щонайменше 5 вибухів в районі 3 ночі – дрони летіли на дуже низькій висоті. РосЗМІ традиційно заявляють, що начебто працювала ППО. Щоправда, після удару у місті було видно дим. Тим часом губернатор Володимир Владіміров заявив, що на території краю оголошено безпілотну небезпеку.

Дрони атакують "Ставрополь": у місті чути вибухи та видно заграву – дивіться відео

Куди могло прилетіти у Ставрополі?

Російська ліберальна Astra та український моніторинговий ресурс Supernova+ заявляють, що дрони атакували завод акціонерного товариства "Монокристал". Дим видно саме на території цього підприємства.

У Ставрополі завод належить до хімічної промисловості. Це один із провідних світових виробників штучного корунду (сапфіру). Його використовують в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів, включно з військовими приладами. Також застосовують у компонентах аерокосмічної, приладобудівної та інших високотехнологічних галузях, зокрема у військовій сфері.

Дим на території "Монокристалу" у Ставрополі після атаки дронів / Фото Supernova+

Відповідно до інформації на сайті підприємства, завод "Монокристал" у Ставрополі є дочірньою компанією багатогалузевого промислового концерну "Енергомєра". У травні 2025 року ЗМІ писали, що "ставропольське АТ "Монокристал" може завалити оборонне держзамовлення та піти під суд за розкрадання мільйонів". Таким чином це підтверджує, що підприємство залучене до держоборонного замовлення Росії.

Приліт по "Монокристалу" у Ставрополі: дивіться відео

Зауважимо, що Ставрополь під ударом не вперше. Наприкінці липня далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності радіозаводу "Сигнал". Тут виробляють, зокрема, різні види РЕБів і радіолокаційну апаратуру. Підприємство працює на російський воєнно-промисловий комплекс.