Там кожен підпис унікальний, – волонтерка закликала врятувати найвідомішу стелу Донеччини
- Стела на в'їзді у Донецьку область стала символом боротьби українців, з підписами військових, волонтерів та місцевих.
- Через наближення лінії фронту та загрозу атак дронів волонтерка закликала евакуювати стелу, вже створена петиція щодо цього.
Стела на в'їзд у Донецьку область перетворилась на справжній символ боротьби українців. На ній є підписи військових, які є фактично їхніми історіями.
Однак лінія фронту наближається до споруди, може бути, що російські дрони почнуть напряму її атакувати. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла волонтерка та засновниця БО "БФ Янголи Донбасу" Яна Статна, підкресливши, що саме тому потрібно евакуювати та перевезти стелу зараз.
Порятунок найвідомішої стели Донеччини
Волонтерка наголосила, що Донецька стела вже давно не є просто знаком на межі двох областей. Якщо раніше вона була простою конструкцією, як і в усіх областях України, то з початком повномасштабнго вторгнення вона набула іншого унікального значення.
З літа 2023 року на ній почали з'являтись підписи військових, волонтерів та місцевих. Там кожен підпис унікальний – це розповідь про кожну людину. Військові навіть залишали свої шеврони. Це місце, яке символізує межу війни, дому і надії на повернення,
– наголосила вона.
На жаль, зараз стела перебуває під реальною загрозою через постійні обстріли та наближення лінії фронту. Статна зазначила, що через це українці 14 жовтня створили петицію щодо перенесення стели.
"Для збору підписів офіційно є час. Однак ми розуміємо, що ніхто не буде займатись перенесенням стели, якщо її вже почнуть атакувати російські дрони через наближення фронту. Тому з поваги до військових, які там підписались, ми просимо про тимчасове вивезення цього об'єкту", – підкреслила вона.
Волонтерка додала, що місце стели справді в Донецькій області, але потім може бути вже пізно. Не варто чекати, поки окупанти її знищать.
Що відомо про стелу на в'їзді на Донеччину?
- У квітні минулого року на стелі поставив свій підпис Володимир Зеленський. Президент заявив, що важливо берегти пам'ять про тих, хто нині бореться з ворогом.
- Водночас раніше волонтери вирішили зробити "добру" справу, перефарбувавши стелу, щоб буцімто її оновити. Це викликало в українців обурення.
- Згодом військові почали відновлювати підписи. Вони просили фото та відео стели, щоб відтворити наліпки та повернути їх на місце.