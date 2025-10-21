Зокрема, це потрібно Росії як аргумент для переговорів зі США. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Дивіться також Росіяни у Покровську, на Дніпропетровщині – новий прорив: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка мета таких дій ворога?

Микола Маломуж зазначив, що Кремль дав вказівку російському війську розпочати нові наступальні операції. Ймовірно, це стосується і півдня. Адже ворог активно діяв на Покровському напрямку, тому велика частина українських сил була зосереджена саме там.

Ми повернули та укріпили позиції. Зараз успішно відбиваємо атаки, знаємо про переміщення, б'ємо по логістиці, по залізницях, автоколонах, які підтягують резерви, по окремих укріпрайонах. Там деякою мірою велика концентрація просувається на сотні метрів до декількох кілометрів. Ми накриваємо вогнем, ідуть сірі зони. Але це потужна системна робота,

– пояснив він.

Окупантам потрібно показати, що вони захоплюють багато територій, щоб згодом запропонувати обміняти одну територію на іншу. Проте, звичайно, Україна не погодиться на обмін та не віддасть жодну свою територію.

Загарбники хочуть демонструвати наступи, тримати стратегічну ініціативу. Вони хочуть мати переваги на фронті, щоб показати самим росіянам, що вони нібито "мають успіхи".

Це аргументи під час переговорів Лаврова з Рубіо, а тоді Трампа з Путіним, якщо вони відбудуться. "Ми тримаємо ініціативу, тому шансів в України немає, нехай йдуть на наші поступки, тисніть на Зеленського". Це вся лінійка ідей,

– підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Така ж ситуація у напрямку Костянтинівки, Мирнограда. У стратегічному форматі це наступ з Олександрівського напрямку на Дніпропетровщину, посилення позицій на Харківщині, Сумщині. У ворога стоїть завдання захоплювати нові території та використовувати їх як аргументи у переговорах.

Ми на обмін не підемо, маневруємо військами, створюємо резервні ударні групи, що дуже складно зараз робити. Але надіємося, що найближчі місяці буде підтягнута велика кількість більш новітньої техніки і озброєння. Будемо працювати не тільки кількістю, а й великими системами, які будуть знищувати ресурси ворога на полі бою, в тилах, на підступах,

– додав генерал армії.

Що відбувається на півдні?