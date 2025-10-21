В частности, это нужно России как аргумент для переговоров с США. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Какая цель таких действий врага?

Николай Маломуж отметил, что Кремль дал указание российской армии начать новые наступательные операции. Вероятно, это касается и юга. Ведь враг активно действовал на Покровском направлении, поэтому большая часть украинских сил была сосредоточена именно там.

Мы вернули и укрепили позиции. Сейчас успешно отражаем атаки, знаем о перемещении, бьем по логистике, по железным дорогам, автоколоннам, которые подтягивают резервы, по отдельным укрепрайонам. Там в некоторой степени большая концентрация продвигается на сотни метров до нескольких километров. Мы накрываем огнем, идут серые зоны. Но это мощная системная работа,

– объяснил он.

Оккупантам нужно показать, что они захватывают много территорий, чтобы впоследствии предложить обменять одну территорию на другую. Однако, конечно, Украина не согласится на обмен и не отдаст ни одну свою территорию.

Захватчики хотят демонстрировать наступления, держать стратегическую инициативу. Они хотят иметь преимущества на фронте, чтобы показать самим россиянам, что они якобы "имеют успехи".

Это аргументы во время переговоров Лаврова с Рубио, а тогда Трампа с Путиным, если они состоятся. "Мы держим инициативу, поэтому шансов у Украины нет, пусть идут на наши уступки, давите на Зеленского". Это вся линейка идей,

– подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Такая же ситуация в направлении Константиновки, Мирнограда. В стратегическом формате это наступление с Александровского направления на Днепропетровщину, усиление позиций на Харьковщине, Сумщине. У врага стоит задача захватывать новые территории и использовать их как аргументы в переговорах.

Мы на обмен не пойдем, маневрируем войсками, создаем резервные ударные группы, что очень сложно сейчас делать. Но надеемся, что ближайшие месяцы будет подтянуто большое количество более новейшей техники и вооружения. Будем работать не только количеством, но и большими системами, которые будут уничтожать ресурсы врага на поле боя, в тылах, на подступах,

– добавил генерал армии.

Что происходит на юге?