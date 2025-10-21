Однак лінія фронту наближається до споруди, може бути, що російські дрони почнуть напряму її атакувати. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла волонтерка та засновниця БО "БФ Янголи Донбасу" Яна Статна, підкресливши, що саме тому потрібно евакуювати та перевезти стелу зараз.

Порятунок найвідомішої стели Донеччини

Волонтерка наголосила, що Донецька стела вже давно не є просто знаком на межі двох областей. Якщо раніше вона була простою конструкцією, як і в усіх областях України, то з початком повномасштабнго вторгнення вона набула іншого унікального значення.

З літа 2023 року на ній почали з'являтись підписи військових, волонтерів та місцевих. Там кожен підпис унікальний – це розповідь про кожну людину. Військові навіть залишали свої шеврони. Це місце, яке символізує межу війни, дому і надії на повернення,

– наголосила вона.

На жаль, зараз стела перебуває під реальною загрозою через постійні обстріли та наближення лінії фронту. Статна зазначила, що через це українці 14 жовтня створили петицію щодо перенесення стели.

"Для збору підписів офіційно є час. Однак ми розуміємо, що ніхто не буде займатись перенесенням стели, якщо її вже почнуть атакувати російські дрони через наближення фронту. Тому з поваги до військових, які там підписались, ми просимо про тимчасове вивезення цього об'єкту", – підкреслила вона.

Волонтерка додала, що місце стели справді в Донецькій області, але потім може бути вже пізно. Не варто чекати, поки окупанти її знищать.

Що відомо про стелу на в'їзді на Донеччину?