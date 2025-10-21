Однако линия фронта приближается к сооружению, может быть, что российские дроны начнут напрямую ее атаковать. Об этом в эфире 24 Канала рассказала волонтер и основательница БО "БФ Ангелы Донбасса" Яна Статная, подчеркнув, что именно поэтому нужно эвакуировать и перевезти стелу сейчас.

Спасение самой известной стелы Донецкой области

Волонтер отметила, что Донецкая стела уже давно не является просто знаком на границе двух областей. Если раньше она была простой конструкцией, как и во всех областях Украины, то с началом полномасштабного вторжения она приобрела другое уникальное значение.

С лета 2023 года на ней начали появляться подписи военных, волонтеров и местных. Там каждая подпись уникальна – это рассказ о каждом человеке. Военные даже оставляли свои шевроны. Это место, которое символизирует границу войны, дома и надежды на возвращение,

– подчеркнула она.

К сожалению, сейчас стела находится под реальной угрозой из-за постоянных обстрелов и приближения линии фронта. Статная отметила, что из-за этого украинцы 14 октября создали петицию о переносе стелы.

"Для сбора подписей официально есть время. Однако мы понимаем, что никто не будет заниматься переносом стелы, если ее уже начнут атаковать российские дроны из-за приближения фронта. Поэтому из уважения к военным, которые там подписались, мы просим о временном вывозе этого объекта", – подчеркнула она.

Волонтер добавила, что место стелы действительно в Донецкой области, но потом может быть уже поздно. Не стоит ждать, пока оккупанты ее уничтожат.

Что известно о стеле на въезде в Донецкую область?