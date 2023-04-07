Меседж Росії: відносини України й Польщі після візиту Зеленського можуть ще більше змінитись
Володимир Зеленський 5 квітня відвідав Польщу, де зустрівся з її президентом Анджеєм Дудою. Очільники двох держав говорили в першу чергу про війну Росії з Україною і Польща заявила про новий оборонний пакет допомоги для нашої країни. Але найголовніше – цей візит ще більше посилив співпрацю двох держав і може покласти початок серйозним політичним змінам.
Про них в ефірі 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус. Зокрема мовиться про ймовірний військово-стратегічний договір.
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Польща – перший друг
Попри те, що США є головними союзниками України у військово-політичному плані, Польща – перший друг, вважає Раміз Юнус. Вона з перших днів повномасштабного вторгнення підтримала Україну, бо особисто знає через свою історію, що таке Росія.
"Я завжди казав, що Зеленський має відвідати три міста: Вашингтон, Лондон і Варшаву. Поїздка до Вашингтону несла політичні, ідеологічні та інформаційні мотиви. Другий – Лондон, бо ми всі пам’ятаємо підтримку Бориса Джонсона, його візит до Києва і цю роботу продовжують його наступники. А Польща географічно та історично ближча до України і вона правильно повела себе: не відступила і продовжує тиснути на партнерів", – сказав американський політолог.
Раміз Юнус про візит Зеленського в Польщу: дивитись відео
Стоврення нового союзу
Історичний аспект, про який згадав політолог, це події минулого століття у Катині. Коли були розстріляні польські військові, релігійні діячі та інтелігенція органами НКВС. Це розділило Польщу та Росію. А безпосередньо в українській історії зіграли свою роль події від 2014 року. Тому візит Володимира Зеленського – це меседж польському народові, країнам Заходу і безпосередньо Росії.
З іншого боку, це меседж на те, що Польща та Україна можуть заключити окремий договір, як наприклад Туреччина та Азербайджан. Перша є членом НАТО, інша – ні. Але між ними військово-стратегічне партнерство на найвищому рівні. Чому б не заключити варшавську декларацію чи щось схоже,
– припустив ймовірні сценарії експерт.
Він додав, що до цього договору можуть долучитися й Балтійські країни та інші держави-союзниці України. А головуючою буде саме Польща.
Візит Володимира Зеленського до Польщі: основне
- Візит Володимира Зеленського до Польщі був анонсований за декілька днів. Він відбувся 5 квітня. Президенти виступили з промовою перед Королівським замком. Анджей Дуда наголосив на підтримці України, і що ніхто не зможе цього змінити.
- Зеленський та Дуда погодили новий потужний комплекс військової допомоги. Зокрема мовиться про винищувачі МіГ-29, міномети та системи ППО для України.
- Також Польща та Україна підписали угоду про спільне виробництво 125-мм танкових боєприпасів.