Меседж России: отношения Украины и Польши после визита Зеленского могут еще больше измениться
Владимир Зеленский 5 апреля посетил Польшу, где встретился с ее президентом Анджеем Дудой. Руководители двух государств говорили в первую очередь о войне России с Украиной и Польша заявила о новом пакете помощи для нашей страны. Но самое главное – этот визит еще больше усилил сотрудничество двух государств и может положить начало серьезным политическим изменениям.
О них в эфире 24 Канала рассказал американский политолог Рамиз Юнус. В частности, речь идет о предполагаемом военно-стратегическом договоре.
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Польша – первый друг
Несмотря на то, что США являются главными союзниками Украины в военно-политическом плане, Польша – первый друг, считает Рамиз Юнус. Она с первых дней полномасштабного вторжения поддержала Украину, потому что лично знает из-за своей истории, что такое Россия.
"Я всегда говорил, что Зеленский должен посетить три города: Вашингтон, Лондон и Варшаву. Поездка в Вашингтон несла политические, идеологические и информационные мотивы. Второй – Лондон, потому что мы все помним поддержку Бориса Джонсона, его визит в Киев и эту работу продолжают его преемники. А Польша географически и исторически ближе к Украине и она правильно повела себя: не отступила и продолжает давить на партнеров", – сказал американский политолог.
Рамиз Юнус о визите Зеленского в Польшу: смотреть видео
Создание нового союза
Исторический аспект, о котором упомянул политолог, это события прошлого столетия в Катыни. Когда были расстреляны польские военные, религиозные деятели и интеллигенция органами НКВД. Это разделило Польшу и Россию. А непосредственно в украинской истории сыграли свою роль события с 2014 года. Поэтому визит Владимира Зеленского – это месседж польскому народу, странам Запада и непосредственно России.
С другой стороны, это месседж на то, что Польша и Украина могут заключить отдельный договор, например как Турция и Азербайджан. Первая является членом НАТО, другая – нет. Но между ними военно-стратегическое партнерство на самом высоком уровне. Почему бы не заключить варшавскую декларацию или что-нибудь похожее,
– предположил возможные сценарии эксперт.
Он добавил, что в этот договор могут присоединиться и Балтийские страны и другие государства-союзники Украины. А главной будет именно Польша.
Визит Владимира Зеленского в Польшу: основное
- Визит Владимира Зеленского в Польшу был анонсирован за несколько дней. Он прошел 5 апреля. Президенты выступили с речью перед Королевским замком. Анджей Дуда отметил поддержку Украины, и что никто не сможет этого изменить.
- Зеленский и Дуда согласовали новый мощный комплекс военной помощи. В частности, речь идет об истребителях МиГ-29, минометах и системах ПВО для Украины.
- Также Польша и Украина подписали соглашение о совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.