Меседж России: отношения Украины и Польши после визита Зеленского могут еще больше измениться

Владимир Зеленский 5 апреля посетил Польшу, где встретился с ее президентом Анджеем Дудой. Руководители двух государств говорили в первую очередь о войне России с Украиной и Польша заявила о новом пакете помощи для нашей страны. Но самое главное – этот визит еще больше усилил сотрудничество двух государств и может положить начало серьезным политическим изменениям.

О них в эфире 24 Канала рассказал американский политолог Рамиз Юнус. В частности, речь идет о предполагаемом военно-стратегическом договоре.

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Польша – первый друг

Несмотря на то, что США являются главными союзниками Украины в военно-политическом плане, Польша – первый друг, считает Рамиз Юнус. Она с первых дней полномасштабного вторжения поддержала Украину, потому что лично знает из-за своей истории, что такое Россия.

"Я всегда говорил, что Зеленский должен посетить три города: Вашингтон, Лондон и Варшаву. Поездка в Вашингтон несла политические, идеологические и информационные мотивы. Второй – Лондон, потому что мы все помним поддержку Бориса Джонсона, его визит в Киев и эту работу продолжают его преемники. А Польша географически и исторически ближе к Украине и она правильно повела себя: не отступила и продолжает давить на партнеров", – сказал американский политолог.

Рамиз Юнус о визите Зеленского в Польшу: смотреть видео

Создание нового союза

Исторический аспект, о котором упомянул политолог, это события прошлого столетия в Катыни. Когда были расстреляны польские военные, религиозные деятели и интеллигенция органами НКВД. Это разделило Польшу и Россию. А непосредственно в украинской истории сыграли свою роль события с 2014 года. Поэтому визит Владимира Зеленского – это месседж польскому народу, странам Запада и непосредственно России.

С другой стороны, это месседж на то, что Польша и Украина могут заключить отдельный договор, например как Турция и Азербайджан. Первая является членом НАТО, другая – нет. Но между ними военно-стратегическое партнерство на самом высоком уровне. Почему бы не заключить варшавскую декларацию или что-нибудь похожее,

– предположил возможные сценарии эксперт.

Он добавил, что в этот договор могут присоединиться и Балтийские страны и другие государства-союзники Украины. А главной будет именно Польша.

Визит Владимира Зеленского в Польшу: основное