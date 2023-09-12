Кремль не впевнений у собі: що свідчить про слабкість режиму Путіна
Останні заяви Владіміра Путіна під час Східного економічного форуму вказують на його невпевненість у собі та бажання сісти з Україною за стіл переговорів. Ймовірно, на це вплинули й західні санкції.
Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він зауважив, що бажання диктатора домовлятися помітно в усьому, що він говорить.
Дивіться також Уроки історії та "героїзація нацизму": як і чому Путін маніпулює темою Голокосту
Санкції нарешті подіяли
Саме зараз санкційний тиск на Росію нарешті почав діяти. Західні обмеження дуже боляче б'ють по країні-агресорці й відповідно по режиму Путіна, який може розсипатися і впасти в будь-який момент.
Якби це не стосувалося життя військових, які є в Силах оборони України й захищають свою державу, я б навіть сказав, що зараз шкода зупинятися, коли нарешті це подіяло,
– сказав Тимур Олевський.
Проте варто пам'ятати, що Україна також проводить важку мобілізацію, а все що відбувається, є випробуванням для багатьох людей, які б мали жити мирним життям, а не гинути через війну.
"З одного боку настав момент, коли він (Путін – 24 Канал) починає ламатися, але з іншого – Україні сьогодні теж важко і Путін це розуміє", – зауважив російський опозиційний журналіст.
Олевський пояснив, чому путінський режим стає слабшим: дивіться відео
Що вказує на невпевненість Путіна
Про слабкість режиму можна говорити, судячи з новин про російську економічну ситуацію, які сьогодні з'являються у пресі.
Ми читаємо репортажі про те, що у людей закінчуються сили, гроші, віра у війну, навіть ті "гробові" виплати, які давали, вже не викликають такого захоплення,
– підкреслив Олевський.
У Росії інфляція, курс долара і євро впав, зникли товари з інших країн, якими раніше користувалися люди. Це особливо помітно для тих, хто не воює. Окрім того, через те, що раптово з'явилися гроші в тих, в кого їх ніколи не було, ціни виросли на все. Жити в Росії стає дорого, народ не витримує і це напруження відчувається в Кремлі.
Напруження було відчутно навіть на цих виборах, коли влада дозволила собі не обурюватися через "опозиційних депутатів" і навіть не намагалася зламати їх через коліно. Такі речі Кремль дозволяє населенню, коли боїться і не впевнений у собі,
– підсумував Тимур Олевський.
Путін боїться їздити за кордон
- В Індії 9 вересня стартував саміт G20. Владімір Путін і його китайський колега Сі Цзіньпін участі в ньому не взяли. Це був перший раз, коли Сі Цзіньпін пропустив такий саміт. Замість себе він відправив прем'єра, а Путін – міністра закордонних справ Сергея Лаврова.
- Раніше кремлівський диктатор також пропустив саміт БРІКС, який відбувався в Африці. Туди він знову відправив главу російського МЗС Сергея Лаврова. Ймовірно, причиною цього є ордер на його арешт, який ще в березні видав Міжнародний кримінальний суд. Путіна можуть заарештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут. Серед них і ПАР, яка приймала саміт.
- Ймовірно, через страх бути заарештованим Путін не поїхав і до Туреччини, куди його запрошував президент Реджеп Ердоган. Натомість турецький лідер зустрівся з російським диктатором у Сочі.