Кремль не впевнений у собі: що свідчить про слабкість режиму Путіна

Останні заяви Владіміра Путіна під час Східного економічного форуму вказують на його невпевненість у собі та бажання сісти з Україною за стіл переговорів. Ймовірно, на це вплинули й західні санкції.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він зауважив, що бажання диктатора домовлятися помітно в усьому, що він говорить.

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Санкції нарешті подіяли

Саме зараз санкційний тиск на Росію нарешті почав діяти. Західні обмеження дуже боляче б'ють по країні-агресорці й відповідно по режиму Путіна, який може розсипатися і впасти в будь-який момент.

Якби це не стосувалося життя військових, які є в Силах оборони України й захищають свою державу, я б навіть сказав, що зараз шкода зупинятися, коли нарешті це подіяло,

– сказав Тимур Олевський.

Проте варто пам'ятати, що Україна також проводить важку мобілізацію, а все що відбувається, є випробуванням для багатьох людей, які б мали жити мирним життям, а не гинути через війну.

"З одного боку настав момент, коли він (Путін – 24 Канал) починає ламатися, але з іншого – Україні сьогодні теж важко і Путін це розуміє", – зауважив російський опозиційний журналіст.

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Що вказує на невпевненість Путіна

Про слабкість режиму можна говорити, судячи з новин про російську економічну ситуацію, які сьогодні з'являються у пресі.

Ми читаємо репортажі про те, що у людей закінчуються сили, гроші, віра у війну, навіть ті "гробові" виплати, які давали, вже не викликають такого захоплення,

– підкреслив Олевський.

У Росії інфляція, курс долара і євро впав, зникли товари з інших країн, якими раніше користувалися люди. Це особливо помітно для тих, хто не воює. Окрім того, через те, що раптово з'явилися гроші в тих, в кого їх ніколи не було, ціни виросли на все. Жити в Росії стає дорого, народ не витримує і це напруження відчувається в Кремлі.

Напруження було відчутно навіть на цих виборах, коли влада дозволила собі не обурюватися через "опозиційних депутатів" і навіть не намагалася зламати їх через коліно. Такі речі Кремль дозволяє населенню, коли боїться і не впевнений у собі,

– підсумував Тимур Олевський.

Путін боїться їздити за кордон