Кремль не уверен в себе: что свидетельствует о слабости режима Путина

Последние заявления Владимира Путина во время Восточного экономического форума указывают на неуверенность в себе и желание сесть с Украиной за стол переговоров. Вероятно, на это повлияли и западные санкции.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он отметил, что желание диктатора договариваться заметно во всем, что он говорит.

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Санкции наконец-то подействовали

Именно сейчас санкционное давление на Россию наконец-то начало действовать. Западные ограничения очень больно бьют по стране-агрессору и, соответственно, по режиму Путина, который может рассыпаться и упасть в любой момент.

Если бы это не касалось жизни военных, которые есть в Силах обороны Украины и защищают свое государство, я бы даже сказал, что сейчас жалко останавливаться, когда, наконец это подействовало,

– сказал Тимур Олевский.

Однако стоит помнить, что Украина также проводит тяжелую мобилизацию, а все происходящее является испытанием для многих людей, которые должны жить мирной жизнью, а не погибать в результате войны.

"С одной стороны настал момент, когда он (Путин – 24 Канал) начинает ломаться, но с другой – Украине сегодня тоже тяжело и Путин это понимает", – заметил российский оппозиционный журналист.

Олевский объяснил, почему путинский режим становится слабее: смотрите видео

Что указывает на неуверенность Путина

О слабости режима можно говорить, судя по новостям о российской экономической ситуации, которые сегодня появляются в печати.

Мы читаем репортажи о том, что у людей заканчиваются силы, деньги, вера в войну, даже те "гробовые" выплаты, которые давали, уже не вызывают такого увлечения.

– подчеркнул Олевский.

В России инфляция, курс доллара и евро упал, исчезли товары из других стран, которыми раньше пользовались люди. Это особенно заметно для тех, кто не воюет. Кроме того, из-за того, что внезапно появились деньги у тех, у кого их никогда не было, цены выросли на все. Жить в России становится дорого, народ не выдерживает и это напряжение ощущается в Кремле.

Напряжение было ощутимо даже на этих выборах, когда власти позволили себе не возмущаться из-за "оппозиционных депутатов" и даже не пытались сломать их через колено. Такие вещи Кремль позволяет населению, когда боится и не уверен в себе,

– подытожил Тимур Олевский.

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