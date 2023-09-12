Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он отметил, что желание диктатора договариваться заметно во всем, что он говорит.
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Санкции наконец-то подействовали
Именно сейчас санкционное давление на Россию наконец-то начало действовать. Западные ограничения очень больно бьют по стране-агрессору и, соответственно, по режиму Путина, который может рассыпаться и упасть в любой момент.
Если бы это не касалось жизни военных, которые есть в Силах обороны Украины и защищают свое государство, я бы даже сказал, что сейчас жалко останавливаться, когда, наконец это подействовало,
– сказал Тимур Олевский.
Однако стоит помнить, что Украина также проводит тяжелую мобилизацию, а все происходящее является испытанием для многих людей, которые должны жить мирной жизнью, а не погибать в результате войны.
"С одной стороны настал момент, когда он (Путин – 24 Канал) начинает ломаться, но с другой – Украине сегодня тоже тяжело и Путин это понимает", – заметил российский оппозиционный журналист.
Олевский объяснил, почему путинский режим становится слабее: смотрите видео
Что указывает на неуверенность Путина
О слабости режима можно говорить, судя по новостям о российской экономической ситуации, которые сегодня появляются в печати.
Мы читаем репортажи о том, что у людей заканчиваются силы, деньги, вера в войну, даже те "гробовые" выплаты, которые давали, уже не вызывают такого увлечения.
– подчеркнул Олевский.
В России инфляция, курс доллара и евро упал, исчезли товары из других стран, которыми раньше пользовались люди. Это особенно заметно для тех, кто не воюет. Кроме того, из-за того, что внезапно появились деньги у тех, у кого их никогда не было, цены выросли на все. Жить в России становится дорого, народ не выдерживает и это напряжение ощущается в Кремле.
Напряжение было ощутимо даже на этих выборах, когда власти позволили себе не возмущаться из-за "оппозиционных депутатов" и даже не пытались сломать их через колено. Такие вещи Кремль позволяет населению, когда боится и не уверен в себе,
– подытожил Тимур Олевский.
Путин боится ездить за границу
- В Индии 9 сентября стартовал саммит G20. Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин участия в нем не приняли. Это был первый раз, когда Си Цзиньпин пропустил саммит. Вместо себя он отправил премьера, а Путин – министра иностранных дел Сергея Лаврова.
- Ранее кремлевский диктатор также пропустил саммит БРИКС, который проходил в Африке. Туда он снова отправил главу российского МИДа Сергея Лаврова. Вероятно, причиной этого ордер на его арест, который еще в марте издал Международный уголовный суд. Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав. Среди них и ЮАР, принимавшая саммит.
- Вероятно, из-за страха быть арестованным Путин не поехал и в Турцию, куда его приглашал президент Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер встретился с российским диктатором в Сочи.