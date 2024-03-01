Україні відомі багато випадків страти українських полонених, але не всі публічні, – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не всі відео страт українських військовополонених оприлюднюються. Часто такі кадри розповсюджує саме російська сторона.

Лубінець пояснив, що багато таких випадків він не може підтвердити офіційно, так як Україна не має доступу до тіл та цих територій. Про це уповноважений ВР заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Необхідна реакція міжнародної спільноти

Дмитро Лубінець наголосив, що після появи інформації про страти українських полонених, він щоразу звертається до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Основною вимогою є фіксація порушення прав і скоєння росіянами воєнних злочинів.

Врешті-решт, я постійно порушую це питання під час міжнародних виступів або зустрічей з міжнародними партнерами,

– додає він.

Україна прагне, щоб інші країни публічно засуджували дії Росії. Водночас країна-терористка залишається постійним членом Ради Безпеки ООН та учасницею Женевської конвенції, хоча сама не звертає на неї уваги.

Лубінець переконаний, що звірства російських окупантів будуть продовжуватися, допоки світ не вимагатиме відповідальності конкретних військовослужбовців, а також їхніх безпосередніх керівників. Раніше в Офісі генпрокурора заявляли, що російські командири віддають прямі накази про розстріли українських полонених.

Розстріли українських полонених: що відомо