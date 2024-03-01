Украине известны многие случаи казни украинских пленных, но не все публичные, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не все видео казней украинских военнопленных обнародуются. Часто такие кадры распространяет именно российская сторона.

Лубинец объяснил, что много таких случаев он не может подтвердить официально, так как Украина не имеет доступа к телам и этим территориям. Об этом уполномоченный ВР заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Необходима реакция международного сообщества

Дмитрий Лубинец отметил, что после появления информации о казнях украинских пленных, он каждый раз обращается в Международный комитет Красного Креста и ООН. Основным требованием является фиксация нарушения прав и совершения россиянами военных преступлений.

В конце концов, я постоянно поднимаю этот вопрос во время международных выступлений или встреч с международными партнерами,

– добавляет он.

Украина стремится, чтобы другие страны публично осуждали действия России. В то же время страна-террористка остается постоянным членом Совета Безопасности ООН и участницей Женевской конвенции, хотя сама не обращает на нее внимания.

Лубинец убежден, что зверства российских оккупантов будут продолжаться, пока мир не потребует ответственности конкретных военнослужащих, а также их непосредственных руководителей. Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что российские командиры отдают прямые приказы о расстрелах украинских пленных.

Расстрелы украинских пленных: что известно