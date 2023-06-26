В Івано-Франківську сталася стрілянина: є поранений
Джерело:Поліція
У Івано-Франківську невідомий відкрив стрілянину з вікна. Нападник стріляв у сторону спортивного клубу.
У місцевій поліції розповіли, що інцидент трапився 26 червня. Повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали орієнтовно о 17:20.
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За даними поліції, інцидент трапився на вулиці Симоненка.
Що відомо про стрілянину в Івано-Франківську
Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні,
– розповів начальник обласної поліції Сергій Безпалько.
За даними правоохоронців, на місці події працювала слідчо-оперативна група та криміналісти.
Окрім того, всі оперативні служби та наряди поліції шукають підозрюваного, який відкрив стрілянину.
Стрілянина в Івано-Франківську / Фото поліції
У поліції більше деталей не повідомили, проте місцеве видання GALKA.IF.UA зазначило, що попередньо відомо про роботу снайпера.
"За попередніми даними, працював снайпер з, ймовірно, даху одного з навколишніх будинків. Поранений у лікарні, стан важкий", – розповіли місцеві журналісти.
Вони додали з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що у пораненого – тяжкі тілесні ушкодження.
Стрілянина в Україні: останні новини
- 19 червня у поліції повідомили, що в місті Рені Одеської області співробітник військкомату влаштував стрілянину під час вручення повістки. Між представниками військкомату та місцевим мешканцем виник конфлікт. Далі представник військкомату вистрілив у повітря.
- Під час свого весілля мешканець Білгорода-Дністровського Одеської області вирішив вистрілити у повітря. Він здійснив шість пострілів. За це йому доведеться заплатити 17 тисяч штрафу та 12 тисяч – за витрати на експертизи.
- 1 червня в Одесі відбулась стрілянина. За попередньою версією слідства, конфлікт виник між членами родини. У мережі писали, що в ньому фігурував тренер Руслан Умаров, його дружина та її водій. Детальніше про трагедію читайте тут.