В Івано-Франківську сталася стрілянина: є поранений

У Івано-Франківську невідомий відкрив стрілянину з вікна. Нападник стріляв у сторону спортивного клубу.

У місцевій поліції розповіли, що інцидент трапився 26 червня. Повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали орієнтовно о 17:20.

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За даними поліції, інцидент трапився на вулиці Симоненка.

Що відомо про стрілянину в Івано-Франківську

Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні,

– розповів начальник обласної поліції Сергій Безпалько.

За даними правоохоронців, на місці події працювала слідчо-оперативна група та криміналісти.

Окрім того, всі оперативні служби та наряди поліції шукають підозрюваного, який відкрив стрілянину.

Стрілянина в Івано-Франківську / Фото поліції

У поліції більше деталей не повідомили, проте місцеве видання GALKA.IF.UA зазначило, що попередньо відомо про роботу снайпера.

"За попередніми даними, працював снайпер з, ймовірно, даху одного з навколишніх будинків. Поранений у лікарні, стан важкий", – розповіли місцеві журналісти.

Вони додали з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що у пораненого – тяжкі тілесні ушкодження.

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