Стрілянина у школі в США: є жертва, поранений поліцейський

У США сталася чергова стрілянина. Цього разу у місті Ноксвілль, штат Теннессі. Нападник відкрив вогонь у будівлі школи Austin-East Magnet High School.
Джерело:твітер поліції міста Ноксвілль
Наразі відомо, що загинула одна людина (але чи це учень школи, чи дорослий – поліція не вказала). У перестрілці постраждав також офіцер поліції, який охороняв навчальний заклад.
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Стрілянина у школі в штаті Теннессі 12 квітня: що відомо
- 12 квітня у місті Ноксвілль (Теннессі, Сполучені Штати Америки) нападник увірвався у школу Austin-East Magnet та вчинив стрілянину. Поліція оперативно прибула на місце, але одна людина на той час вже загинула.
- Під час спроби затримати нападника поранення зазнав офіцер поліції. Що цікаво, будівля школи була під охороною.
- Зараз усіх учнів, не причетних до участі в інциденті, відпустили до родин. На місці злочину працюють представники кількох правоохоронних відомств США.
Ймовірний нападник на школу Ноксвілля / Фото з соцмереж
- Також деякі ЗМІ (наприклад, Scallywagandvagabond, телеграм-канал Mash) заявили, що стрілка затримали – і це, мовляв, юнак-афроамериканець. Однак офіційного підтвердження цьому немає.
- В abc News підтвердили інформацію про затримання нападника, але без подробиць про цього. Видання також повідомило, що правоохоронці прибули до школи за викликом про чоловіка, який "можливо мав зброю".
- Стрілянина ж почалася, мовляв, тільки тоді, коли поліцейські наблизилися до підозрюваного.
Стрілянини у США у квітні 2021
- 6 квітня в Меріленді – на військовій базі "Форт Детрік", 3 жертви.
- 3 квітня – в Окрузі принца Джорджа, 3 жертви.
- 3 квітня – у Вілмінгтоні, Північна Кароліна, 3 жертви.
- 1 квітня – у місті Орандж в Каліфорнії, 4 жертви.
До слова Вистрілив поліцейський: у США спалахнули масштабні сутички після вбивства афроамериканця