Суд арештував майно Гринкевичів, однак доля Ясниського кар'єру під питанням: у чому річ

Правоохоронці взялись за львів'янина Ігоря Гринкевича, якого підозрюють в корупції на реалізації закупівель для Міноборони. Відомо, що суд заарештував майно і рахунки сім'ї бізнесмена, однак, ймовірно, на Ясниському кар'єрі продовжують видобування піску.

11 січня 2024 року стало відомо від ДБР про арешт майна сім'ї львівського бізнесмена та підконтрольних йому компаній. Гринкевич був одним з найбільших постачальників Міністерства оборони, допоки його не спіймали на хабарі слідчому. Водночас джерела 24 Каналу повідомляють про функціонування Ясниського кар'єру.

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Що заявило Держбюро розслідувань

У відомстві констатують, що триває досудове розслідування у справі Гринкевича. Водночас правоохоронці уже провели обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, а також за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній.

Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці отримали висновок від експертів, у якому встановлено: уся продукція, поставлена компаніями Гринкевича для Міноборони у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам. Тобто її не можуть використовувати Збройні Сили України.

Яка ситуація з Ясниським кар'єром

Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. За фактом оборудок було відкрито кримінальне провадження.

Ще на етапі чуток про можливий арешт майна Гринкевичів джерела 24 Каналу повідомили, що видобування піску в цій зоні триває.

Усі юридичні дороги від цього кар'єру ведуть до родини Гринкевичів:

Світлана Гринкевич, дружина бізнесмена, володіє частиною у ПАТ "Кар'єроуправління";

своєю чергою, це товариство орендує Ясниський піщаний кар'єр;

дозвіл на видобуток піску там надала Львівська обласна військова адміністрація.

Варто сказати, що Ясниським кар'єром – це локація під Львовом, на якій, крім видобування піску, є відпочинкова зона. Її безпечність – під великим питанням.

У мережі можна знайти десятки коментарів, де люди пишуть про загрози під час відпочинку на Ясниському кар'єрі. Більшість з них побували там й на власні очі побачили, що Гринкевичі не подбали хоча б про мінімальну безпекову інфраструктуру.

"Десь техніка працює, десь діти бігають. Про безпеку там навіть ніхто не чув", – також ділиться з нами джерело.

Відгуки людей про відпочинок на Ясниському кар'єрі / Скриншоти 24 Каналу

Вхід на територію кар'єру – поки ще вільний. Однак за паркінг вже почали брати кругленьку суму. Раніше