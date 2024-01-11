Суд арестовал имущество Гринкевичей, однако судьба Яснисского карьера под вопросом: в чем дело

Правоохранители взялись за львовянина Игоря Гринкевича, подозреваемого в коррупции на реализации закупок для Минобороны. Известно, что суд арестовал имущество и счета семьи бизнесмена, однако, вероятно, на Яснисском карьере продолжают добывать песок.

11 января 2024 года стало известно от ГБР об аресте имущества семьи львовского бизнесмена и подконтрольных ему компаний. Гринкевич был одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны, пока его не поймали на взятке следователю. В то же время источники 24 Канала сообщают о функционировании Яснисского карьера.

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Что заявило Госбюро расследований

В ведомстве констатируют, что идет досудебное расследование по делу Гринкевича. В то же время, правоохранители уже провели обыски по адресам проживания и работы бизнесмена, а также по адресам проживания директоров и офисов подконтрольных ему компаний.

Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, находящиеся в собственности семьи бизнесмена транспортные средства премиум-класса, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний,

– говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители получили заключение от экспертов, в котором установлено: вся продукция, поставленная компаниями Гринкевича для Минобороны в 2023 году, не отвечает качественным характеристикам. То есть, ее не могут использовать Вооруженные Силы Украины.

Какая ситуация с Яснисским карьером

Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен. По факту махинаций было открыто уголовное производство.

Еще на этапе слухов о возможном аресте имущества Гринкевичей источники 24 Канала сообщили, что добыча песка в этой зоне продолжается.

Все юридические дороги от Яснисского карьера ведут к семье Гринкевичей:

Светлана Гринкевич, жена бизнесмена, владеет частью в ПАО "Карьероуправление";

в свою очередь, это общество арендует Яснисский песчаный карьер с 2023 года;

разрешение на добычу песка там предоставила Львовская областная военная администрация.

Стоит сказать, что Яснисский карьер – это локация во Львове, на которой, кроме добычи песка, есть зона отдыха. Ее безопасность – под большим вопросом. Самое главное, "облагораживанием" карьера начали заниматься как раз Гринкевичи. И удается им это, по отзывам людей, не совсем удачно.

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В сети можно найти десятки комментариев, где люди пишут об угрозах во время отдыха на Яснисском карьере. Большинство из них побывали там и собственными глазами увидели, что Гринкевичи не позаботились хотя бы о минимальной инфраструктуре для безопасности.

"Где-то техника работает, где дети бегают. О безопасности там даже никто не слышал", – также делится с нами источник.

Отзывы людей об отдыхе на Яснисском карьере / Скриншоты 24 Канала

Вход на территорию карьера – пока свободен. Однако за паркинг уже начали брать кругленькую сумму.

По всей видимости, работы на карьере продолжаются, поскольку жена Гриневича владеет всего третьей частью акций частного акционерного общества "Карьероуправление". Другие части принадлежат:

Горошкову Сергею Афанасьевичу;

Швед Ольге Игоревне.

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